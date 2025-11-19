Alberi monumentali in Lombardia: 476 esemplari, patrimonio da tutelare

ASSESSORE COMAZZI: SONO PARTE DELLA NOSTRA STORIA ED IDENTITÀ

‘Gli alberi monumentali della Lombardia, un patrimonio da tutelare‘ è il titolo del convegno che si è svolto a Palazzo Brera di Milano alla presenza, tra gli altri dell’assessore al Territorio e Sistemi verdi della Regione Lombardia, Gianluca Comazzi.

“Gli alberi monumentali – ha spiegato l’assessore Comazzi – rappresentano una parte viva della nostra identità: sono radici profonde della storia lombarda e testimonianze preziose del rapporto tra uomo, natura e territorio. Con il nuovo aggiornamento dell’elenco nazionale, Regione Lombardia si conferma tra le realtà più attente alla tutela del proprio patrimonio verde, grazie a un lavoro capillare portato avanti insieme ai Comuni e ai Carabinieri forestali, che ringrazio per l’impegno quotidiano.

Gli alberi monumentali rappresentano infatti un patrimonio naturale e culturale di inestimabile valore, testimonianze viventi della storia, del paesaggio e dell’identità dei territori.

“Qui Brera – ha sottolineato – celebriamo questo percorso con un convegno di altissimo livello e presentando una pubblicazione dedicata ad alcune delle nostre meraviglie arboree più suggestive: uno strumento di conoscenza, ma anche un invito a proteggere e tramandare un patrimonio che appartiene a tutti i cittadini lombardi”. (LNews)

ram