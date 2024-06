Comunità Montane, 3,6 milioni per manutenzione opere di difesa del suolo

Approvato il ‘Piano regionale per l’esecuzione di interventi di manutenzione dei corsi d’acqua, di sistemazione dei versanti in dissesto e di implementazione dei sistemi di monitoraggio ricadenti nel territorio delle Comunità Montane’. Piano con cui la Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell’assessore a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori, ha assegnato, per il biennio 2024-2025, 3,6 milioni di euro alle Comunità Montane per finanziare la manutenzione di opere di difesa del suolo necessarie a garantire la mitigazione del rischio idrogeologico.

Da Lombardia fondi a Comunità Montane per difesa del suolo

“La delibera – spiega l’assessore Sertori – destina risorse per la manutenzione straordinaria dei corsi d’acqua del reticolo principale. Fondi anche per la sistemazione dei versanti in dissesto e l’implementazione dei sistemi di monitoraggio e raccolta dati”. “L’iniziativa – continua – discende infatti dalla positiva esperienza di collaborazione tra Regione e Comunità Montane per la gestione del territorio, già attiva da un biennio. E rientra nell’alveo della necessità di garantire un costante presidio e manutenzione delle opere volte alla mitigazione del rischio idrogeologico. La regia regionale della misura è garantita dagli Uffici Territoriali Regionali. Con cui le Comunità Montane sono chiamate a condividere le scelte progettuali”.

Regione valorizza ruolo Comunità Montane

“La valorizzazione del ruolo delle Comunità Montane, come Enti prossimi ai cittadini e del presidio da parte degli Uffici Territoriali Regionali – conclude Sertori – sono infatti priorità in cui crediamo. E su cui, quindi, intendiamo puntare sempre più anche nei prossimi anni”.