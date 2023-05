“Sarà prorogato al 29 maggio la partecipazione al bando ‘La Lombardia è dei giovani’. Dieci giorni in più sono importanti per poter entrare nel merito del progetto proposto. È un bando significativo per mettere a terra iniziative e azioni molto importanti per i territori”.

Lo ha annunciato Lara Magoni, sottosegretario di Regione Lombardia con delega a Giovani e Sport, lunedì 8 maggio a Palazzo Lombardia in occasione de ‘Gli Stati Generali dei giovani’ che si concludono martedì 9 maggio.

Obiettivo dell’appuntamento organizzato dalla Consulta Informagiovani di Anci Lombardia e Regione Lombardia è l’avvio della fase di attuazione della legge regionale del 31 marzo 2022 ‘La Lombardia è dei giovani’.

Azioni trasversali

“Dobbiamo recuperare quei giovani che vivono la solitudine – ha osservato il sottosegretario – in attesa di risposte spesso difficili da trovare. Abbiamo una legge che diventa strumento per incanalare le risorse e ci chiama ad essere operativi”. Sport e giovani significa integrazione anche con altri assessorati. “Con l’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Simona Tironi, vogliamo programmare percorsi di formazione verso le Olimpiadi 2026, che avranno bisogno di migliaia di volontari. In quella fase da tutto il mondo si convergerà su tutta la Lombardia. Per noi fondamentale sapere che ci saranno tante persone, ragazzi e ragazze, che avranno voglia di mettersi in gioco”.

Lavorare in sinergia

“Lo sport è unire, agganciare le persone, questa è solo una delle opportunità su cui possiamo lavorare. Inclusione nel percorso sportivo è fondamentale, ed è importante la sinergia con Anci e chi si occupa di giovani. L’invito che la politica fa è ascoltare le idee, i progetti, le persone, poi si costruisce insieme un percorso e le risorse si trovano”.