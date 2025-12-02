Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie / Presidenza
Olimpiadi 2026, in funzione il bacino di innevamento a Livigno/SO

In foto il taglio del nastro del bacino di innevamento a Livigno con il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l’assessore regionale alla Montagna Massimo Sertori

Sopralluogo del presidente Fontana: opera fondamentale per l'evento

Sopralluogo a Livigno (Sondrio) del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e dell’assessore regionale a Enti locali e Montagna, Massimo Sertori, al bacino di innevamento di Monte Sponda, infrastruttura chiave per il sistema di innevamento artificiale del comprensorio Mottolino, in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026. All’incontro hanno preso parte anche Fabio Massimo Saldini, amministratore delegato di Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 (SIMICO) e il sindaco di Livigno, Remo Galli.

La vasca idrica, con capacità di circa 203.000 metri cubi, rappresenta uno degli invasi per neve artificiale più rilevanti d’Europa. I lavori di impermeabilizzazione, realizzati con barriera a sette strati, sono stati completati nei tempi previsti.

La visita al bacino di innevamento a Livigno

Durante la visita è stata constatata l’effettiva funzionalità degli ultimi interventi: la rete di adduzione idrica, le condotte, gli allacci e la sala macchine sono pronti per alimentare l’impianto di innevamento del comprensorio.

Il sopralluogo conferma che le opere procedono secondo cronoprogramma e che l’infrastruttura potrà garantire acqua e qualità della neve per le piste delle gare di snowboard e freestyle, discipline che si svolgeranno nel comprensorio.

Infrastruttura fondamentale per Milano Cortina 2026

Il bacino di innevamento a Livigno visto dall’alto, oggetto di un sopralluogo in vista di Milano Cortina 2026“Il sopralluogo a Monte Sponda – ha sottolineato il presidente Fontana – dimostra la concretezza della Lombardia. Il bacino di innevamento che abbiamo verificato è una infrastruttura fondamentale per Milano Cortina 2026, ma soprattutto per il futuro di Livigno. Con l’acqua assicurata e l’impianto pronto, garantiamo piste innevate e sicure per gli atleti, per i turisti e per la comunità”.

“Questo intervento – ha concluso Fontana – rappresenta la capacità di Regione Lombardia, insieme a Governo e soggetti attuatori, di realizzare opere complesse nel rispetto di tempi, qualità e sostenibilità, lasciando un’eredità concreta al territorio”.

Sertori: bacino sarà eredità permanente per Livigno

“L’opera – ha detto l’assessore Sertori – non è solo un requisito tecnico per le Olimpiadi, ma una eredità permanente per Livigno: una risorsa utile anche per le stagioni future, a sostegno del turismo invernale e dello sport”.

Sindaco Livigno: bacino pubblico per caricare l’acqua

“E’ un bacino pubblico – ha concluso il sindaco di Livigno Remo Galli – da oggi iniziamo a caricare l’acqua”.
