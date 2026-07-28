Lombardia sostiene progetti umanitari in Libano, Ucraina e a Gaza

Regione Lombardia rafforza il suo impegno nella cooperazione internazionale stanziando 674.493 euro per nuovi progetti umanitari a favore delle popolazioni colpite dalle crisi in corso a Gaza, in Libano e in Ucraina. La Giunta regionale ha infatti approvato, su proposta del presidente Attilio Fontana, una delibera che accoglie le proposte presentate dalle reti della società civile Associazione delle Organizzazioni Italiane di Cooperazione e Solidarietà Internazionale, Cini – Coordinamento Italiano delle ong Internazionali e dal Coordinamento regionale delle Organizzazioni di Cooperazione e Solidarietà Internazionale della Lombardia (Co.Lomba – Cooperazione Lombardia). Gli interventi saranno realizzati da 15 organizzazioni della società civile lombarde, a conferma della vitalità e della competenza del tessuto associativo regionale nel campo della cooperazione internazionale. I progetti dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2026.

Cattaneo: Regione Lombardia supporta i territori più colpiti da crisi umanitarie

“Con questo provvedimento – ha sottolineato il sottosegretario alla Presidenza con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee Raffaele Cattaneo – la Lombardia conferma la propria volontà di essere vicina ad alcune tra le popolazioni più colpite, in linea con le priorità indicate dal Consiglio regionale. Tra le numerose crisi umanitarie in corso nel mondo, quest’anno abbiamo scelto di intervenire a sostegno di Gaza, Libano e Ucraina. Nello spirito di solidarietà e sussidiarietà che da sempre caratterizza l’azione della nostra Regione, abbiamo individuato, d’intesa con le reti delle organizzazioni della società civile, realtà già presenti sul campo, con reti consolidate ed esperienza comprovata, affinché gli aiuti possano raggiungere concretamente chi ne ha più bisogno.

Lombardia protagonista della cooperazione internazionale

“È un impegno che rafforza il ruolo della Lombardia come interlocutore credibile e autorevole nella cooperazione internazionale – ha precisato Cattaneo – inoltre, grazie alle nuove risorse stanziate dal Consiglio regionale in sede di assestamento di bilancio per queste stesse finalità, nelle prossime settimane approveremo ulteriori progetti di emergenza umanitaria”.

Progetti umanitari sostenuti da Regione Lombardia a Gaza

A Gaza saranno destinati 208.208 euro totali per uno dei diversi progetti umanitari finanziati dalla delibera. Per il progetto ‘Gaza Viva – Risposta umanitaria integrata per le comunità sfollate della Striscia di Gaza’, con Coopi capofila insieme a Cesvi, Fondazione Soleterre e WeWorld. L’intervento punta a raggiungere circa 6.037 beneficiari diretti attraverso la distribuzione di 3.080 metri cubi di acqua potabile tramite autobotti a favore di 3.422 persone, la realizzazione di quattro spazi sicuri per donne e lo svolgimento di sessioni educative sull’igiene rivolte a seicento adolescenti e caregiver. Saranno inoltre formati trenta giovani volontari in primo soccorso e supporto psicosociale, con un impatto stimato su circa 5.000 membri della comunità. Presso il Nasser Medical Complex di Khan Younis, Fondazione Soleterre garantirà infine sostegno psicologico e nutrizionale a centinaia di bambini ricoverati e alle loro famiglie.

Progetti promossi da Regione Lombardia in Libano

In Libano, 208.486 euro finanzieranno ‘l’Intervento coordinato di emergenza in supporto alla popolazione civile colpita dal conflitto’, guidato da Celim insieme ad ActionAid, Arcs, Cbm e Cosv. Il progetto interesserà oltre 11.000 beneficiari diretti nei governatorati di Nabatiyeh, Beirut e Monte Libano, Baalbek-Hermel, Beqaa e Sud del Paese. Sono previsti interventi di assistenza alimentare per 5.130 persone, la distribuzione di beni di prima necessità a 6.400 beneficiari, 370 pacchi alimentari a Chebaa e Rachaya Al Foukhar, altri 500 pacchi alimentari e 1.000 pasti caldi a Beirut, oltre 500 kit igienico-sanitari destinati a famiglie, bambini, anziani e persone con disabilità.

Supporto psicologico

Sul fronte del supporto psicologico, ActionAid attiverà 30 percorsi individuali e 40 sessioni di gruppo, mentre Cbm fornirà nella provincia della Beqaa 24 sedie a rotelle, 11 sedie da bagno e 10 letti manuali per persone con disabilità. Completa l’intervento un programma di assistenza economica multiuso alle famiglie sfollate, per un valore di quasi 30 mila euro, gestito da ActionAid e Arcs.

Progetti in Ucraina

In Ucraina, nella regione di Zaporizhzhia, l’intervento da 257.799 euro sarà coordinato dalla Fondazione L’Albero della Vita insieme ad Avsi, Terre des Hommes, Amici dei Bambini, Missione Calcutta e Associazione Aiutiamoli a Vivere Lombardia, con l’obiettivo di raggiungere oltre 4.600 beneficiari diretti. Il progetto prevede la fornitura di letti ospedalieri e attrezzature riabilitative per i veterani, l’allestimento di due rifugi scolastici a beneficio di circa 900 studenti, la formazione di 30 insegnanti sull’educazione in emergenza e sul supporto psicosociale, la realizzazione di uno spazio ludico-terapeutico in ambito pediatrico, la distribuzione di kit igienico-sanitari a 210 anziani e persone con disabilità e la consegna di beni di prima necessità a circa 1.500 persone vulnerabili.