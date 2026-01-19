Lombardia, ok convenzione con Ersaf su reticolo idrico principale

Approvato dalla Giunta regionale lo schema di ‘Convenzione tra Lombardia ed Ersaf (Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste) per attività svolgersi sul reticolo idrico principale’. Una delibera proposta dall’assessore Massimo Sertori (Enti locali, Montagna e Utilizzo risorsa idrica) di concerto con i colleghi Gianluca Comazzi (Territorio e Sistemi verdi) e Alessandro Beduschi (Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste).

Sertori: in Lombardia convenzione per reticolo idrico principale

“Mettiamo a disposizione del territorio per il reticolo principale che è di competenza regionale – afferma l’assessore Sertori – 1.550.000 euro nel triennio 2026-2028 puntando a ottimizzare sia le risorse per il presidio sia quelle per la gestione, anche ordinaria, di interventi”.

Lo schema di convenzione, nell’ambito delle attività in capo a Ersaf per il reticolo idrico principale, specifica ruoli e risorse per l’esecuzione degli interventi. A disposizione 1 milione di euro nel 2026, 950.000 euro nel 2027 e 1 milione nel 2028.

L’accordo è il frutto di un percorso condiviso tra le Direzioni generali Enti locali, Territorio e Agricoltura di Regione Lombardia, Ersaf, i Comuni, gli Uffici territoriali regionali (Utr) e chi si occupa della gestione lombarda del Fondo Comuni confinanti.

Attuazione della Legge regionale 4/2016

Con la collaborazione tra Regione ed Ersaf si attuano alcune finalità della Legge regionale 4/2016 tra cui tutela della pubblica incolumità e salvaguardia idraulica del territorio; sorveglianza dei corsi d’acqua; progettazione e realizzazione di lavori e di manutenzioni anche ordinarie; individuazione di scenari ottimale di bacino e realizzazione dei relativi interventi, anche in amministrazione diretta. La Convenzione ha durata triennale.

“Si tratta di uno strumento – sottolinea Sertori – di tutela dei nostri territori e che prevede il loro coinvolgimento in un arco di tempo, il triennio, che dovrebbe consentirci di rispondere a diverse istanze locali care agli amministratori e ai cittadini”.

Beduschi: approccio concreto alla gestione

“Questa convenzione – aggiunge l’assessore Beduschi – conferma il nostro approccio concreto alla gestione del reticolo idrico principale, che per l’agricoltura lombarda non è solo una questione infrastrutturale, ma un fattore decisivo di equilibrio territoriale. La manutenzione dei corsi d’acqua incide direttamente sulla sicurezza delle aziende, sulla difesa del suolo e sulla capacità di garantire continuità produttiva, soprattutto in una fase segnata da eventi climatici sempre più estremi. Investire sulla gestione dell’acqua significa tutelare il lavoro degli agricoltori e la qualità del nostro territorio”.

Comazzi: risorse concrete per il territorio

“Con questa convenzione – sottolinea l’assessore Comazzi – investiamo risorse concrete sulla difesa del suolo e sulla sicurezza dei nostri territori, garantendo una manutenzione e un monitoraggio costante dei corsi d’acqua e la possibilità di effettuare interventi rapidi quando serve. La collaborazione con Ersaf ci consente inoltre di unire competenze tecniche e presenza sul territorio, rafforzando la prevenzione e la sostenibilità ambientale”. “È – aggiunge – una scelta di responsabilità verso i cittadini e verso un territorio che deve essere più tutelato e sicuro di fronte ai cambiamenti climatici”.

Strumento importante

“Regione Lombardia – concludono gli assessori – offre ai territori, attraverso l’Ersaf, uno strumento importante di azione a garanzia del reticolo idrico principale e della sua funzionalità con ricadute anche sulla sicurezza del territorio e l’attività agricola”.