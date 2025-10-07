Logo Regione Lombardia

lombardia notizie

online

lombardia notizie

online

Lombardia Notizie / Senza categoria

Sinergia tra Lombardia e Santa Sede in ambito culturale

In foto una grande locandina della nuova mostra allestita a Palazzo Lombardia e promossa dalla Santa Sede sulla poesia visiva

Inaugurata mostra 'Global Visual Poetry’ in Regione con assessore Caruso

Regione Lombardia e Santa Sede promuovono una sinergia in ambito culturale. Inaugurata a Palazzo Lombardia la mostra ‘Global Visual Poetry – Traiettorie transnazionali nella poesia visiva’, allestita a Spazio IsolaSET grazie a una collaborazione tra il Dicastero per la Cultura e l’Educazione del Vaticano e l’assessorato regionale alla Cultura.

La rassegna, con circa 200 opere esposte, propone uno sguardo sulle diverse sperimentazioni verbo-visive emerse nel secondo dopoguerra, in Italia e all’estero. Il percorso espositivo, pensato proprio per la sede di Regione Lombardia, riserva ampio spazio alle esperienze di artisti nati o attivi a Milano.

I partecipanti all’inaugurazione

Alla presentazione sono intervenuti l’assessore alla Cultura di Regione Lombardia Francesca Caruso e il Cardinale José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione della Santa Sede, oltre alla curatrice Raffaella Perna, docente di Storia dell’arte contemporanea dell’Università Sapienza di Roma.

Assessore Caruso: sinergia importante Regione Lombardia-Santa Sede

In foto l’assessore regionale alla Cultura, il cardinale José Tolentino de Mendonça e la curatrice Raffaella Perna durante il taglio del nastro all’inaugurazione della mostra sulla poesia visiva“Siamo orgogliosi di aver concretizzato – ha spiegato l’assessore Caruso – una sinergia importante tra Regione Lombardia e la Santa Sede per valorizzare il ruolo dell’arte come strumento in grado di comunicare messaggi universali rispetto a temi come la pace, i diritti e l’ambiente”.

“Nello specifico – ha spiegato l’assessore Caruso – la poesia visiva è stata un movimento artistico del Novecento capace di offrire un’interpretazione della realtà ancora valida. Milano e la Lombardia hanno avuto un ruolo decisivo in questo contesto, grazie a protagonisti che hanno reso la nostra terra un laboratorio creativo capace di dialogare con il mondo”.

Cardinale Mendonça: partnership per portare l’arte nello spazio pubblico

In foto l’assessore regionale alla Cultura e il cardinale José Tolentino de Mendonça all’inaugurazione della mostra sulla poesia visiva“Ringrazio Regione Lombardia che ci ha accolto e ospitato – ha sottolineato il Cardinale Mendonça – promuovendo questa importante partnership per portare l’arte nello spazio pubblico. La Santa Sede da tempo sviluppa una dimensione fondamentale della sua missione con il mondo dell’arte e della cultura”.

“I temi di questa mostra – ha concluso Mendonça –, come il riscatto dell’umano, la centralità della costruzione della pace e la dignità della persona offrono una nuova consapevolezza che induce a una riflessione collettiva”.

Mostra ‘Global Visual Poetry’, i dettagli

La mostra è organizzata dal Comitato Giubileo Cultura Educazione e realizzata con il supporto tecnico della Galleria Frittelli Arte Contemporanea di Firenze. La rassegna è realizzata con il contributo di Snam e con il patrocinio della Fondazione di Comunità di Milano.

La mostra è visitabile a ingresso libero a Spazio IsolaSET di Milano fino al 31 ottobre.
Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Potrebbero interessarti anche

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima