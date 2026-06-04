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Lombardia Notizie / Sicurezza e protezione civile

Firmato in Prefettura accordo ‘Stazioni Sicure’ per Monza e provincia

Assessore La Russa: puntiamo su sinergia tra gli enti coinvolti Protocollo valido per tutto il 2026, stanziati 70.000 euro per finanziare progetto

Stazioni Sicure’, l’iniziativa interamente finanziata da Regione Lombardia per potenziare la sicurezza delle aree ferroviarie, è stata estesa anche ai Comuni della provincia di Monza e Brianza. L’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione Civile Romano La Russa ha sottoscritto un accordo che mette a disposizione 70.000 euro per la realizzazione di interventi congiunti tra Forze dell’ordine sul territorio. L’obiettivo è quello di intensificare operazioni di identificazione, interventi contro lo spaccio e il vandalismo e azioni volte a promuovere il decoro urbano, nel quadro di un approccio integrato. Tra i firmatari del protocollo il prefetto di Monza Brianza, Enrico Roccatagliata, che ha evidenziato l’importanza della sinergia tra i diversi enti e le Forze di Polizia.

La Russa: sicurezza è priorità, puntiamo approccio sinergico

“Investire sulla sicurezza – ha sottolineato l’assessore La Russa – significa investire sulla qualità della vita dei cittadini. Grazie a questo accordo rafforziamo la presenza delle istituzioni nelle stazioni e nelle aree ferroviarie dei Comuni della provincia di Monza e Brianza, luoghi attraversati ogni giorno da migliaia di persone. Punto di forza dell’iniziativa è la collaborazione sinergica tra i diversi soggetti coinvolti. Questo approccio consentirà di aumentare i controlli e di prevenire più efficacemente episodi di illegalità e degrado. Regione Lombardia continua a sostenere con convinzione iniziative concrete, che rispondono alle esigenze reali dei territori”.

Gli enti coinvolti – Nello specifico il protocollo di collaborazione coinvolge, per il territorio monzese, Prefettura di Monza e Brianza, Compartimento polizia ferroviaria Lombardia, Rfi (Rete ferroviaria italiana), Trenord e Ferrovie Nord, insieme ai Comuni di Monza (capofila), Arcore, Carnate, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Lissone, Meda, Seregno e Seveso. L’accordo resterà in vigore per tutto il 2026.
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