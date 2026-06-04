‘Stazioni Sicure’, l’iniziativa interamente finanziata da Regione Lombardia per potenziare la sicurezza delle aree ferroviarie, è stata estesa anche ai Comuni della provincia di Monza e Brianza. L’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione Civile Romano La Russa ha sottoscritto un accordo che mette a disposizione 70.000 euro per la realizzazione di interventi congiunti tra Forze dell’ordine sul territorio. L’obiettivo è quello di intensificare operazioni di identificazione, interventi contro lo spaccio e il vandalismo e azioni volte a promuovere il decoro urbano, nel quadro di un approccio integrato. Tra i firmatari del protocollo il prefetto di Monza Brianza, Enrico Roccatagliata, che ha evidenziato l’importanza della sinergia tra i diversi enti e le Forze di Polizia.

La Russa: sicurezza è priorità, puntiamo approccio sinergico

“Investire sulla sicurezza – ha sottolineato l’assessore La Russa – significa investire sulla qualità della vita dei cittadini. Grazie a questo accordo rafforziamo la presenza delle istituzioni nelle stazioni e nelle aree ferroviarie dei Comuni della provincia di Monza e Brianza, luoghi attraversati ogni giorno da migliaia di persone. Punto di forza dell’iniziativa è la collaborazione sinergica tra i diversi soggetti coinvolti. Questo approccio consentirà di aumentare i controlli e di prevenire più efficacemente episodi di illegalità e degrado. Regione Lombardia continua a sostenere con convinzione iniziative concrete, che rispondono alle esigenze reali dei territori”.

Gli enti coinvolti – Nello specifico il protocollo di collaborazione coinvolge, per il territorio monzese, Prefettura di Monza e Brianza, Compartimento polizia ferroviaria Lombardia, Rfi (Rete ferroviaria italiana), Trenord e Ferrovie Nord, insieme ai Comuni di Monza (capofila), Arcore, Carnate, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Lissone, Meda, Seregno e Seveso. L’accordo resterà in vigore per tutto il 2026.