Da Regione Lombardia 4 milioni per la manutenzione delle strade

Regione Lombardia stanzia circa 4 milioni di euro per finanziare 29 interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade comunali e provinciali.

Lo stabilisce una delibera della Giunta regionale approvata su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche,Claudia Maria Terzi. I fondi danno copertura agli emendamenti approvati dal Consiglio regionale in fase di assestamento di bilancio.

La tipologia di lavori finanziati

Si tratta di lavori di riqualificazione stradale, adeguamento delle carreggiate, miglioramento delle intersezioni, ripristino delle sedi stradali, consolidamento di ponti e sottopassi. Nello specifico, vengono finanziati 27 interventi sulla rete comunale per 2.780.000 euro e 2 interventi sulla rete provinciale per 1.100.000 euro, nei territori di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Milano, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese.

Sinergia concreta con gli enti locali

“Come Regione – sottolinea l’assessore Terzi – mettiamo in campo un ulteriore aiuto a beneficio degli enti locali che gestiscono la rete stradale, sulla base, in questo caso, delle richieste pervenute attraverso il Consiglio regionale. Il nostro sforzo per contribuire alla sicurezza e alla funzionalità delle arterie stradali prosegue con determinazione, accogliendo le istanze dei territori: una sinergia che porta risultati concreti. I fondi stanziati si aggiungono a quelli messi in campo in questi anni sia per la riqualificazione sia per il monitoraggio delle infrastrutture”.

Al lavoro per efficientare la rete stradale

“Prosegue il lavoro – continua Terzi – per efficientare il sistema viabilistico, migliorando le connessioni affinchè cittadini e imprese possano muoversi in condizioni sempre più adeguate e sicure. Interventi come quelli finanziati possono apparire di minore entità, ma sono puntuali e necessari per migliorare la rete stradale nel suo complesso, compresa quella in carico ai Comuni e ai piccoli centri che spesso faticano a reperire le risorse. Siamo e saremo sempre dalla loro parte”.

A questo link gli interventi sulla rete comunale.

A questo link gli interventi sulla rete provinciale.