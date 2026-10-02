Proseguire il sostegno alla popolazione ucraina, con particolare attenzione alla regione di Zaporizhzhia, rafforzando la collaborazione sul fronte sanitario, sociale ed economico. È quanto emerso dall’incontro, svoltosi a Palazzo Lombardia, tra il presidente Attilio Fontana, l’ambasciatore dell’Ucraina in Italia, Ihor Brusylo, e il console ucraino a Milano Volodymyr Vorona, alla presenza del sottosegretario regionale alle Relazioni internazionali ed Europee, Raffaele Cattaneo.

Le richieste ucraine

L’ambasciatore ha illustrato al presidente lombardo le principali necessità del territorio in vista di un inverno che si preannuncia particolarmente difficile, consegnando un elenco di priorità. Tra le richieste vi sono generatori e sistemi per garantire energia e riscaldamento, dopo i ripetuti attacchi alle infrastrutture energetiche da parte sovietica con i conseguenti danni. Le caldaie già fornite dall’Italia hanno consentito di assicurare riscaldamento e acqua calda alla popolazione.

Lombardia pronta per accogliere bambini e feriti

Regione Lombardia ha confermato la disponibilità delle proprie strutture sanitarie per la cura di bambini e feriti ucraini, iniziativa sulla quale è in corso il raccordo con il Ministero degli Esteri. Sul fronte sociale, poi, sono già stati accolti giovani provenienti da Zaporizhzhia e si sta lavorando a nuovi progetti di formazione.

Tra le ipotesi allo studio anche collaborazioni nell’assistenza ai veterani e ai grandi ustionati e un progetto, con il coinvolgimento del settore lombardo del legno-arredo, per la realizzazione di un asilo a Zaporizhzhia.

Lombardia-Ucraina, forum per imprenditori

Il presidente Fontana ha infine proposto l’organizzazione di un forum tra imprenditori lombardi e ucraini per favorire nuove collaborazioni tra i due sistemi produttivi e contribuire così, in prospettiva, al percorso di ricostruzione del Paese.

Cattaneo: know how imprese lombarde per la ricostruzione

All’incontro ha partecipato anche il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con deleghe alle Relazioni internazionali ed Europee, Raffaele Cattaneo: “Con l’ambasciatore Ihor Brusylo e il console Volodymyr Vorona abbiamo condiviso le priorità per l’inverno e i prossimi passi: energia e riscaldamento, cura dei bambini e dei feriti, formazione dei giovani e un forum tra imprese lombarde e ucraine. Il memorandum firmato nel 2024 con Zaporizhzhia è la cornice in cui ci muoviamo”.

“La nomina di Ivan Fedorov, già governatore di Zaporizhzhia e firmatario di quell’intesa, alla guida dell’Agenzia nazionale per la ricostruzione – ha aggiunto Cattaneo – ci offre un’opportunità in più: lavoreremo perché il know how delle imprese lombarde contribuisca alla ricostruzione del Paese. Regione Lombardia c’è e ci sarà, oggi e nei mesi che verranno”.