Importanti passi avanti per il prolungamento della M5 fino a Monza. La Giunta regionale lombarda ha infatti approvato lo schema aggiornato di convenzione tra Ministero delle Infrastruture e dei Trasporti, Regione e Comune di Milano che regola il finanziamento statale e regionale. Contemporaneamente la Giunta comunale di Milano ha approvato l’assegnazione della spesa di 588.993.626 euro a seguito di revisione dei finanziamenti da parte dello Stato.

M5, prolungamento fino a Monza, gara d’appalto

Grazie a questa convenzione, la Città di Milano potrà bandire la gara di appalto per la realizzazione di un’infrastruttura strategica per il trasporto pubblico integrato. L’investimento complessivo è di circa 1,9 miliardi di euro, di cui 1,5 miliardi di euro di risorse statali e 293 milioni di euro di risorse regionali, e i restanti a carico dei comuni di Milano, Monza, Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni.

Il provvedimento segue la firma del decreto di finanziamento dell’opera da parte dei due Ministeri del 5 giugno 2026, e costituisce una tappa importante per consentire il proseguo dell’iter verso la realizzazione dell’opera.

La soddisfazione di Fontana: grazie a Salvini e Giorgetti

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a nome dell’intera Giunta, ha espresso grande soddisfazione per il decisivo sostegno ricevuto dai ministri delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini e dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti.

Nel 2025 era stato completato e approvato il progetto definitivo eseguito da MM Spa che recepiva tutte le prescrizioni e soprattutto aggiornava il quadro economico.

Il prolungamento della linea M5 fino a Monza prevede la realizzazione di un tracciato lungo 12,6 chilometri, dall’attuale capolinea a Bignami fino al futuro terminale di Monza Brianza nei territori dei Comuni di Cinisello Balsamo, passando per Sesto San Giovanni e arrivando Monza con 11 nuove fermate. Una linea strategica che si estende verso nord servendo un’area popolosa e un tessuto fortemente imprenditoriale, collegando Milano alla Brianza.

Le nuove fermate

Dopo la stazione di Bignami, le nuove fermate saranno Testi-Gorky (Cinisello/Sesto, nei pressi del Parco Nord); a Cinisello: Rondinella-Crocetta e Lincoln; a Monza: Bettola (interscambio con la Linea M1), Campania, Marsala, Monza FS, Trento e Trieste, Parco Villa Reale, Ospedale San Gerardo e Polo Istituzionale.

L’estensione della linea M5, una volta completato il prolungamento, sarà di 28 chilometri e 19 fermate. La linea sarà quasi interamente sotterranea e verrà realizzata con due talpe meccaniche che scaveranno in direzioni opposte, verso Monza e verso Milano.