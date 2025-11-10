Logo Regione Lombardia

Senza categoria
Da Regione ulteriori risorse per la metropolitana M5 a Monza

Regione Lombardia mette in campo ulteriori 10 milioni di euro per realizzare il prolungamento della linea metropolitana M5 fino a Monza

Presidente Fontana e assessore Terzi: nostro stanziamento sale a 293 milioni Assessore Lucente: opera cruciale per i servizi di trasporto e l’intermodalità

Regione Lombardia mette in campo ulteriori 10 milioni di euro per realizzare il prolungamento della linea metropolitana M5 fino a Monza, portando così il proprio impegno finanziario a un totale di 293 milioni. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, e di concerto con l’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, ha approvato lo schema di convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), Regione Lombardia e Comune di Milano che regola i nuovi finanziamenti statali e regionali.

Fontana: fatti e concretezza per raggiungere il traguardo

“Notoriamente – evidenzia il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana – preferiamo i fatti alle parole e la concretezza alle chiacchiere. Se c’è da lavorare per il bene della nostra gente ci ‘tiriamo su le maniche’ e andiamo dritti al punto: l’obiettivo è raggiungere il traguardo”.

Terzi: pochi precedenti a livello di investimenti infrastrutturali

“Lo stanziamento aggiuntivo di 10 milioni di euro – sottolinea l’assessore Terzi – segnala, una volta di più, l’attenzione di Regione verso un’infrastruttura fondamentale per potenziare le reti di connessione in Lombardia. Siamo intervenuti per recuperare nuove risorse che risulteranno determinanti per realizzare l’opera. Ora i fondi regionali complessivi in campo per il prolungamento della M5 ammontano a 293 milioni di euro, un dato che ha davvero pochi precedenti a livello di investimenti infrastrutturali. Parallelamente al nuovo finanziamento di Regione, abbiamo chiesto e ottenuto che il MIT assicurasse un ulteriore sforzo economico, incrementando i fondi statali: per questo ringrazio il ministro e vicepremier Matteo Salvini. Anche in questo caso il gioco di squadra funziona e porta benefici al nostro territorio”.

Lucente: sistema di connessioni sempre più efficiente

“L’opera – dichiara l’assessore Lucente – resta cruciale per il miglioramento della mobilità nell’area monzese e milanese e l’impegno da parte di Regione è costante e non verrà mai meno. Prolungare la M5 significa implementare i servizi di trasporto pubblico e l’intermodalità nell’area a nord di Milano, fortemente antropizzata e bisognosa di un sistema di connessioni sempre più efficiente e capillare”.

Il prolungamento della metropolitana M5 a Monza

Il nuovo stanziamento si è reso necessario dopo che il Comune di Milano, soggetto attuatore dell’opera, aveva prodotto una documentazione relativa agli ‘extra costi’, rimodulando le tempistiche di realizzazione. In base al cronoprogramma predisposto dal Comune di Milano, l’avvio dei lavori è previsto a luglio 2027 e il fine lavori a marzo 2033, con la conclusione dei collaudi e l’entrata in servizio nel dicembre 2033.

La realizzazione del prolungamento della metropolitana M5 da Bignami a Monza consentirà un miglioramento della connessione tra il capoluogo regionale e Monza, terza città lombarda per popolazione, realizzando fra l’altro importanti nodi d’interscambio modale, con la M1 al futuro capolinea di Cinisello-Monza, con la rete ferroviaria presso la stazione di Monza FS, coi servizi Tpl presso il capolinea M5 del Polo istituzionale di Monza.

