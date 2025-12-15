‘Sport Tourism Award 2026’ è il progetto della Camera di Commercio di Varese che in collaborazione con la Fondazione Varese Welcome è impegnata ad investire nell’attrazione e nella promozione di eventi sportivi internazionali, riconoscendone le significative ricadute turistiche e territoriali. Al Centro Congressi Ville Ponti di Varese, il convegno per fare il punto della situazione con l’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda Debora Massari. Presenti anche i sottosegretari alla Presidenza della Regione Lombardia Federica Picchi (Sport e Giovani) e Raffaele Cattaneo (Relazioni internazionali ed Europee).

A Varese Sport Tourism Award 2026, progetti per eventi internazionali

“Quello di Varese – ha evidenziato l’assessore Massari – è un modello virtuoso reso possibile anche grazie all’azione della Varese Sport Commission e di Fondazione Varese Welcome, capaci di attrarre eventi internazionali e registrare un +10% di presenze nel 2025”.

“Gli eventi sportivi – ha ribadito – non sono solo competizioni ma occasioni per rafforzare la reputazione dei territori, ampliare l’offerta turistica e creare esperienze autentiche”.

Legame turismo e sport

Il legame sport e turismo è stato anche l’argomento su cui è intervenuta Federica Picchi.

“Il turismo sportivo – ha sottolineato Picchi – è uno dei settori a più alta crescita in Italia, con un valore stimato tra 12 e 13 miliardi di euro l’anno e un ruolo decisivo nella competitività dei territori. La Lombardia è protagonista in questa evoluzione: dagli sport outdoor ai grandi eventi internazionali, fino al percorso verso Milano-Cortina 2026, che vede Varese contribuire con progettualità e competenze riconosciute”.

Promozione turistica nel territorio di Varese

Sull’importanza della promozione del turismo nel territorio di Varese , anche in vista delle prossime Olimpiadi invernali è intervenuto il sottosegretario Cattaneo.

“Questa – ha puntualizzato Cattaneo – è un’importante occasione per promuovere il territorio di Varese come sede di grandi eventi sportivi, un risultato che va riconosciuto alla Camera di Commercio e, più in generale, a tutte le istituzioni, che hanno lavorato con grande determinazione ottenendo risultati significativi. È anche l’opportunità per ricordare che lo sport è un formidabile attrattore di presenze internazionali: non solo per gli atleti, ma anche per i loro accompagnatori, con evidenti benefici per il territorio grazie a un flusso turistico aggiuntivo”.

I dati del turismo sportivo

Le analisi realizzate da Banca IFIS ci dicono che nel 2024 a livello italiano, il turismo sportivo raggiunge una spesa di 12 mld€, registrando un aumento dell’8% rispetto al 2023. Questa spesa è generata per 2 mld€ dai residenti nel luogo dell’evento, per 7,2 mld€ da italiani non residenti nel luogo dell’evento e per 2,7 mld€ da stranieri.

La spesa media pro-capite ammonta a 287 euro di cui 42 euro relativi a spese dirette per l’evento (ticketing, consumazioni, gadget) e 245 euro relativi alle spese indirette sul territorio (alloggio, shopping, ristorazione, esperienze, trasporti).

Sempre in Italia, nel 2024 gli eventi sportivi hanno registrato 42 milioni di presenze, di 14 milioni di italiani non residenti nel luogo dell’evento e per 4 milioni di stranieri.