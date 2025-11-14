Al via 20 interventi pubblici e 94 destinati al sostegno immediato di cittadini e imprese colpite dal maltempo che ha interessato le province di Bergamo e Brescia dal 9 giugno al 13 luglio 2024. Regione Lombardia ha dato il via all’iter a seguito dell’approvazione da parte del Dipartimento nazionale della Protezione civile dell’integrazione del Piano degli interventi. Le risorse disponibili ammontano complessivamente a oltre 9,1 milioni di euro.

L’ordinanza di Protezione civile

Il provvedimento si inserisce nel quadro dell’Ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile n. 1113/2024, che ha dichiarato lo stato di emergenza e nominato il Commissario delegato.

Regione invierà agli Enti la comunicazione formale di avvio degli interventi pubblici che riguardano, in particolare, il soccorso e l’assistenza alla popolazione, la messa in sicurezza dei territori, il ripristino della funzionalità di servizi pubblici, infrastrutture e reti strategiche, oltre alle opere urgenti per la riduzione del rischio residuo, anche di carattere strutturale. In seguito sarà attivata la seconda fase che riguarda privati e imprese, per la quale gli interessati riceveranno le opportune comunicazioni.

Maltempo Brescia Bergamo 2024, Regione al fianco dei Comuni

“Con l’attivazione di questi interventi – ha detto l’assessore regionale alla Protezione civile, Romano La Russa – garantiamo una risposta concreta e coordinata a favore dei territori colpiti dal maltempo. Regione Lombardia, insieme al Dipartimento nazionale, conferma ancora una volta la propria vicinanza a cittadini, imprese e amministrazioni locali, mettendo a disposizione risorse importanti per la sicurezza, il ripristino dei servizi e il ritorno alla piena normalità dei Comuni bergamaschi e bresciani“.

“Continueremo a lavorare – ha concluso La Russa – con massimo impegno per assicurare una gestione efficace dell’emergenza e una ricostruzione tempestiva”.

A questo link l’elenco degli interventi pubblici.