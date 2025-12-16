In Lombardia arrivano altri 9,5 milioni di euro di fondi per ristori ai Comuni delle province di Bergamo, Brescia e Lecco per il maltempo tra l’8 e il 12 settembre 2024. È quanto prevede il piano dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1124/2025: in totale 32 interventi urgenti pubblici in 16 Comuni delle tre province coinvolte per attività urgenti di soccorso, assistenza alla popolazione e rimozione delle situazioni di pericolo. Si aggiungono ai 2,8 milioni euro già stanziati a maggio 2025 per le stesse aree coinvolte.

Sostegno ai territori colpiti

“L’approvazione di questi ulteriori ristori da parte del Dipartimento nazionale di Protezione civile – sottolinea l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa – rappresenta una risposta concreta ai territori colpiti dagli eventi climatici. Con questi fondi si sostengono i Comuni delle province di Bergamo, Brescia e Lecco per garantire sicurezza, assistenza alla popolazione e il ripristino delle condizioni di normalità”.

“Un ringraziamento particolare – conclude La Russa – va al ministro per la Protezione civile Nello Musumeci per l’attenzione dimostrata verso la Lombardia e per il costante supporto in una fase così delicata”.

Maltempo 2024, ristori per le province di Bergamo, Brescia e Lecco

Gli enti coinvolti potranno rendicontare gli interventi sulla piattaforma Bandi e Servizi a partire dal 12 gennaio 2026. Invece, le procedure di privati e attività produttive saranno avviate successivamente.

Gli importi approvati per le tre province

Questa la suddivisione per province degli interventi e degli importi approvati:

Bergamo : 15 interventi in 11 Comuni per un totale di oltre 4,1 milioni di euro ;

: 15 interventi in 11 Comuni per un totale di ; Brescia : 7 interventi in un Comune per un totale di oltre 2,2 milioni di euro ;

: 7 interventi in un Comune per un totale di ; Lecco: 10 interventi in 4 Comuni per un totale di oltre 3 milioni di euro.

A questo link l’elenco dei Comuni.