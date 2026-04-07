Mandello del Lario, centro remiero: multidisciplinare e accessibile

La Giunta regionale ha approvato le modifiche dell’Accordo locale semplificato (Als) tra Regione Lombardia e Comune di Mandello del Lario (Lecco) per la realizzazione del nuovo centro remiero sottoscritto a gennaio dello scorso anno.

Il Centro è un punto di riferimento per attività sportive remiere di tutte le età, non solo a scopo agonistico. Amplia infatti l’offerta anche a persone con disabilità e introduce attività alternative, come una nuova sede per il wakeboard e le discipline subacquee, garantendo servizi in rete con le altre strutture sportive locali tra le quali la Polisportiva (pallavolo, atletica, pallacanestro, triathlon, calcio) e la Lega Navale sezione di Mandello del Lario per la preparazione agonistica degli atleti.

Tra gli aggiornamenti approvati ci sono le richieste di integrazione e migliorie formulate dalla ‘Commissione per il paesaggio‘ della Provincia di Lecco, tra le quali soluzioni architettoniche e di finitura ed eliminazione delle pensiline fotovoltaiche di ombreggiamento dei parcheggi.

Mandello del Lario, il progetto del Centro remiero

Il progetto è stato inoltre suddiviso in due lotti:

– il primo, di 1.995.000 euro riguarda la realizzazione di: palestra di allenamento, vasca di voga; spogliatoi, servizi e percorsi di collegamento; locale dedicato alle attività subacquee e relativi impianti meccanici, idrosanitari ed elettrici.

– il secondo, di 350.000 euro è relativo all’ultimazione della sala polifunzionale e al completamento del bar. Prevede inoltre la realizzazione e finitura del piano parcheggio; e l’installazione dell’ascensore e della scala di collegamento esterna.

Investimento concreto su sport, turismo e qualità della vita

“È un’opera molto attesa – ha spiegato il sottosegretario lecchese con delega all’Autonomia Mauro Piazza – che rappresenta un investimento concreto su sport, turismo e qualità della vita. La rimodulazione dell’accordo è quindi una scelta di responsabilità: interveniamo con realismo per evitare ritardi e assicurare il completamento dell’intervento”.

“Il nuovo centro remiero – ha aggiunto – è destinato a diventare un punto di riferimento per Mandello del Lario e per l’intera provincia di Lecco: una struttura moderna, accessibile e multifunzionale, in grado di valorizzare il lago e rafforzare la vocazione sportiva del territorio”.

“Non è quindi solo un progetto –ha concluso Piazza – ma il risultato di un lavoro politico preciso: ascolto del territorio, proposte concrete e risorse ottenute. Regione Lombardia continua a investire sul lecchese con opere utili, attese e capaci di generare sviluppo, sport e nuove opportunità”.

Sull’importanza dell’impegno istituzionale ed economico è intervenuta anche Federica Picchi, sottosegretario di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani.

Struttura multidisciplinare

“L’impegno congiunto tra Regione Lombardia e il Comune di Mandello del Lario – ha sottolineato Federica Picchi – consentirà la realizzazione di una struttura remiera moderna, inclusiva e pienamente funzionale, destinata a diventare un punto di riferimento sovracomunale per la pratica sportiva e la crescita dello storico movimento remiero“.

“Oltre a prestarsi alla preparazione agonistica – ha ribadito – il nuovo centro offrirà attività multidisciplinari, con particolare attenzione all’accessibilità, alla sicurezza e alla piena fruibilità”.