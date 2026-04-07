La Giunta della Regione Lombardia ha approvato la delibera che dispone un finanziamento da 385.000 euro per interventi urgenti di messa in sicurezza della strada in via Tasso, località Pracastello, nel Comune di San Pellegrino Terme (Bergamo).

Il provvedimento proposto dall’ assessore regionale Gianluca Comazzi (al Territorio e Sistemi verdi), di concerto con l’assessore Romano La Russa (Sicurezza e Protezione civile), si è dunque reso necessario a seguito di una frana che lo scorso 16 marzo ha danneggiato la carreggiata, compromettendo la viabilità della zona.

San Pellegrino Terme, messa in sicurezza della strada di via Tasso

I fondi, a disposizione del Comune di San Pellegrino Terme, saranno impiegati per la posa di reti paramassi ad alto assorbimento e anche per il completamento delle opere necessarie a garantire condizioni di sicurezza per la viabilità. Il crollo, difatti, aveva danneggiato la carreggiata e interrotto i collegamenti, provocando seri disagi a residenti, pendolari e studenti della Val Brembana.

Gli interventi consentiranno di ridurre il rischio di caduta massi e di ripristinare condizioni adeguate di sicurezza lungo il tratto interessato, a tutela della pubblica incolumità.

Ripristino urgente della viabilità della Val Brembana

“Abbiamo deciso di intervenire subito – ha spiegato l’ assessore Comazzi – perché di fronte a questi eventi improvvisi la sicurezza viene prima di tutto. Con questo stanziamento diamo innanzitutto una risposta chiara al territorio e mettiamo il Comune nelle condizioni di partire con i lavori urgenti”.

Tempi rapidi e sicurezza dei cittadini

“È importante agire in tempi rapidi – ha sottolineato – per ripristinare la viabilità di un tracciato cruciale della Val Brembana. È infatti fondamentale garantire la sicurezza degli abitanti, dei lavoratori e dei turisti che ogni giorno percorrono quella strada”.

Opere all’avanguardia

“La sicurezza dei cittadini e la tutela della pubblica incolumità – ha concluso l’assessore La Russa – rappresentano per noi una priorità assoluta. Specialmente quando si è di fronte a eventi franosi che colpiscono in particolare i collegamenti vitali dei nostri territori. Con questo stanziamento la Protezione Civile regionale interviene con prontezza per garantire il ripristino della viabilità in Val Brembana. Tutto ciò attraverso opere di messa in sicurezza all’avanguardia. È un impegno concreto per ridurre i rischi legati al dissesto e restituire serenità a residenti, lavoratori e studenti”.