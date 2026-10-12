Mantova. Regione premia le ‘nuove’ attività storiche della provincia

Attività storiche e di tradizione, tappa a Mantova per l’evento con cui Regione Lombardia premia sui territori quelle riconosciute nel 2026. L’iniziativa, voluta dall’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, in collaborazione con le Camere di Commercio, è dedicata a negozi, locali e botteghe artigiane. Si tratta di esercizi che hanno operato senza interruzioni per un periodo non inferiore a 40 anni.

Mantova, 19 le nuove attività storiche

Sono 19 le ‘nuove’ imprese storiche della provincia di Mantova che hanno ottenuto il marchio identificativo durante la cerimonia svoltasi al Museo Maca di Palazzo San Sebastiano. A consegnare il riconoscimento, oltre all’assessore Guidesi, anche l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, e il vicepresidente della Camera di Commercio di Cremona Mantova Pavia, Lorenzo Capelli.

Per il quinto anno consecutivo, su volontà dell’assessore Guidesi, la premiazione avviene attraverso un tour che fa tappa in tutte le province lombarde.

Sono complessivamente 4.943 le Attività storiche riconosciute da Regione, di cui 381 nella provincia di Mantova. Sul portale regionale www.attivitastoriche.regione.lombardia.it saranno disponibili le foto di ciascun esercizio premiato: il sito web contiene informazioni e fotogallery per ogni realtà riconosciuta.

Assessore Guidesi: tradizione e innovazione

“Il Mantovano, come ogni singolo territorio lombardo, ognuno con le proprie peculiarità – ha evidenziato Guidesi – esprime un patrimonio di imprese che rappresenta un valore economico, sociale e identitario. Le attività storiche premiate sono la testimonianza concreta di cosa significhi fare impresa con passione, competenza e capacità di rinnovarsi, attraversando generazioni e cambiamenti. Regione Lombardia vuole valorizzare queste realtà, che contribuiscono a rendere vivi, attrattivi e sicuri i nostri centri, e sostenerle concretamente negli investimenti per innovare, crescere e garantire continuità alla propria attività. Difendere questa ricchezza significa investire nel futuro dei territori e nella competitività del nostro sistema economico”.

Assessore Beduschi: storia delle comunità

“Da mantovano – ha sottolineato Beduschi – sono particolarmente orgoglioso di vedere riconosciute queste attività, che fanno parte della storia e della quotidianità delle nostre comunità. Sono imprese che, con il loro lavoro, hanno saputo custodire tradizioni, tramandare competenze e creare valore, diventando punti di riferimento per intere generazioni. Premiarle significa riconoscere il ruolo di chi contribuisce ogni giorno a mantenere vivi i nostri paesi e a rafforzare l’identità del territorio mantovano”.

Il supporto di Regione, oltre alla concessione del marchio identificativo, si concretizza con la misura ‘Imprese storiche verso il futuro’ riservato alle attività che figurano nell’albo regionale. La misura garantisce un contributo a fondo perduto che copre fino al 50% degli investimenti in diversi ambiti. Innovazione, ricambio generazionale e trasmissione di impresa, riqualificazione del locale dell’attività, restauro e conservazione.

Nelle edizioni 2022, 2024, 2025 del bando sono stati assegnati 25 milioni di euro. Fondi che hanno generato 50 milioni di euro di investimenti sul territorio (449 beneficiari nel 2022, 620 beneficiari nel 2024, 343 beneficiari nel 2025). Per il 2026 la dotazione finanziaria è di 7 milioni di euro.