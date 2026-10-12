Regione Lombardia ha approvato un finanziamento straordinario di 102 milioni di euro a favore della Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, per consentire il completamento del nuovo Padiglione Sforza, il ‘Central Building‘ in corso di realizzazione nell’area compresa tra via Francesco Sforza e via della Commenda.

Il provvedimento, approvato dalla Giunta regionale su proposta dall’assessore al Welfare Guido Bertolaso, di concerto con il vicepresidente e assessore al Bilancio Marco Alparone, permette di affrontare il fabbisogno finanziario emerso nella fase conclusiva dell’intervento, anche alla luce dell’incremento dei costi dei materiali, dell’energia e delle ulteriori spese necessarie per completare l’opera.

Il nuovo Padiglione Sforza al Policlinico di Milano

“Con questo provvedimento – dichiara l’assessore Bertolaso – Regione Lombardia interviene per risolvere un ulteriore passaggio finanziario e consentire di arrivare alla conclusione di un’opera importante per Milano e per tutta la sanità lombarda. È fondamentale che ciascuno faccia la propria parte, nel rispetto dei ruoli e delle competenze, per superare le difficoltà che si sono presentate e arrivare finalmente al traguardo”.

“Ci auguriamo – prosegue Bertolaso – che l’inaugurazione possa avvenire nel corso dell’inverno, così da permettere a tutta la cittadinanza di vedere e conoscere da vicino una struttura di grande valore, frutto di un percorso lungo e complesso”.

Le risorse in campo

Il finanziamento complessivo è articolato in due componenti: 49,2 milioni di euro come anticipazione di cassa, da restituire a Regione Lombardia in due tranche nel 2035 e nel 2036, e 52,8 milioni di euro come contributo straordinario regionale, nelle more della definizione condivisa di un piano di dismissioni patrimoniali. Il provvedimento consente di assicurare le risorse necessarie alla chiusura del quadro economico definitivo dell’opera del Policlinico e di garantire l’equilibrio finanziario nella fase finale dei lavori.