Sviluppo tecnologie strategiche, annunciato il bando STEP 2

Regione Lombardia annuncia il bando STEP 2 (Sviluppo di Tecnologie Strategiche) pensato per sostenere progetti complessi e fortemente innovativi, realizzati in partenariato dalle imprese lombarde, capaci di generare ricadute economiche concrete sul mercato europeo.

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi, ha infatti approvato gli elementi essenziali del nuovo bando (cosiddetto ‘STEP 2′) che verrà lanciato all’inizio del prossimo anno e che, di fatto, concluderà il ciclo di programmazione di risorse europee previsto dal PR Fesr 2021-2027.

Due grandi ambiti: deeptech e biotech

“Come il primo lanciato lo scorso anno, anche questo secondo bando – ha spiegato l’assessore Fermi – si inserisce nel quadro della Piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP), istituita dall’Unione Europea per rafforzare la competitività e la resilienza dell’economia continentale, sostenendo lo sviluppo e la produzione di tecnologie critiche e riducendo le dipendenze strategiche concentrandosi, in questo caso, su due grandi ambiti: tecnologie deeptech e biotech. Anche STEP 2 punta quindi a favorire la ricerca e sviluppo di frontiera, sostenendo la collaborazione tra imprese e la capacità del sistema produttivo lombardo di sviluppare soluzioni innovative con prospettive di industrializzazione, crescita e posizionamento sui mercati”.

Come sarà il bando

Una caratteristica qualificante di questo nuovo bando è la scelta di un’agevolazione mista, che combina un contributo a fondo perduto con uno strumento finanziario a condizioni agevolate (tasso zero). La formula è pensata per rafforzare la capacità di investimento delle imprese e, al tempo stesso, utilizzare le risorse pubbliche con un effetto leva: la componente a fondo perduto contribuisce a sostenere il rischio connesso alle attività di ricerca e sviluppo, mentre il finanziamento agevolato accompagna la realizzazione degli investimenti e favorisce la responsabilizzazione finanziaria dei beneficiari. Una soluzione generalmente adottata per sostenere progetti tecnologici complessi e ambiziosi che richiedono di mobilitare forti investimenti condividendo il rischio tra pubblico e privato.

Saranno ammissibili all’agevolazione le spese di personale, i costi per l’acquisto di strumentazione tecnico-scientifica, i costi per la ricerca contrattuale e per brevetti, le spese generali. Il dettaglio delle tipologie di spesa ammissibili saranno specificati nel bando attuativo.

Le percentuali di agevolazione variano in funzione della dimensione dell’impresa. L’agevolazione massima corrisposta da Regione non potrà in ogni caso superare i 5 milioni di euro per partenariato.

Per partecipare al bando di selezione, oltre a requisiti di carattere generale, ogni progetto dovrà avere una durata massima di 24 mesi e prevedere un minimo di spese ammissibili di 3 milioni di euro. Ulteriori requisiti verranno specificati nel bando attuativo.

Ambiti tecnologici

Applicazione dell’Intelligenza Artificiale e di tecnologie digitali, comprese XR, EDGE computing e metodi innovativi per la gestione flessibile, proattiva, resiliente e robusta delle supply chain, in particolare modo dei sistemi/processi produttivi e delle filiere industriali e dei servizi nell’ecosistema della manifattura avanzata, compresa la produzione di componentistica altamente specializzata (come ad esempio microprocessori);

Robotica, robotica collaborativa, meccatronica, tecnologie di controllo e automazione di macchine;

Sistemi avanzati di diagnostica realizzati anche con l’Intelligenza Artificiale (AI), robotica, cloud computing, EDGE, iot, Additive Manufacturing, Imaging, POCT, Extended Reality XR (Virtual Reality, Augmented Reality e Mixed Reality), micro manufacturing nell’ecosistema delle scienze della vita;

Dispositivi e sistemi avanzati di diagnostica e companion diagnostic basati su tecnologie omiche e immunologiche, con anche il supporto di tecnologie predittive e tecniche di Intelligenza Artificiale (AI) utili anche per il successivo monitoraggio e follow up;

Terapie avanzate e vaccini (tra i quali farmaci biologici innovativi o derivati da approcci biotecnologici, antibiotici, antivirali, immunoterapici, terapie geniche e cellulari avanzate, medicina rigenerativa, adroterapia, radioterapie con particelle, radioterapie personalizzate, deep brain stimulation, dispositivi medici smart, digital therapeutic, etc.);

Applicazioni avanzate di medicina digitale per effettuare prestazioni di e-health e per monitorare parametri vitali e funzionali (ad esesempio durante riabilitazione neuromotoria e cognitiva, per la prevenzione secondaria e terziaria, etc.);

Sistemi di sicurezza e tecnologie di connettività avanzata per proteggere le attività produttive, le infrastrutture fisiche e informatiche e la popolazione civile (ad es. Space surveillance and tracking, Space Situation Awareness, cybersecurity dei dispositivi medici tecnologicamente avanzati accessibili da remoto, sistemi per garantire la continuità operativa delle linee produttive interconnesse, etc.).