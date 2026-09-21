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Cultura, da Regione 900.000 euro per bande musicali e fanfare

In arrivo da Regione altri 900.000 euro di finanziamenti per le bande musicali, le fanfare e i gruppi folk della Lombardia

Caruso: sostegno a chi avvicina i giovani alla musica popolare e alle nostre tradizioni. Contributi per le attività e l’acquisto di strumenti e attrezzature

Regione Lombardia rinnova il sostegno di bande musicali, fanfare, cori, gruppi strumentali e folk. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Cultura Francesca Caruso, ha approvato i criteri di una misura che stanzia 900.000 euro per il 2026: 700.000 destinati alle attività musicali e 200.000 all’acquisto di strumenti e attrezzature.

Alle realtà che hanno organizzato o partecipato a specifiche iniziative durante la ‘Settimana regionale della musica lombarda’, in programma ogni anno nel mese di giugno, sarà inoltre riconosciuto un contributo aggiuntivo di 500 euro. Per accedere alla linea A sarà necessario presentare il bilancio dell’anno precedente e un’autocertificazione delle attività svolte e previste tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026.

La Linea B per strumenti, attrezzature e spazio per le prove

La seconda linea di intervento finanzia l’acquisto di strumenti musicali, attrezzature e allestimenti fissi e mobili funzionali all’attività, compresi gli interventi destinati al recupero e alla fruizione degli spazi per le prove. Il contributo a fondo perduto coprirà fino al 50% delle spese, per un massimo di 5.000 euro per beneficiario. L’erogazione avverrà in un’unica soluzione, dopo la presentazione delle fatture quietanzate relative alle spese effettivamente sostenute.

Potranno presentare domanda anche le associazioni e le federazioni rappresentative di cori, bande, fanfare e gruppi folkloristici, costituite da almeno due anni e operative in Lombardia.

Ogni soggetto potrà presentare una sola domanda, scegliendo una delle due linee di finanziamento. La procedura sarà a sportello. Le richieste saranno esaminate in ordine cronologico di arrivo e finanziate, previa verifica dei requisiti e della documentazione, fino all’esaurimento delle risorse disponibili. Termini, modalità di partecipazione e documentazione necessaria saranno definiti nel bando attuativo.

La misura dà attuazione alla legge regionale 5/2025, dedicata alla tutela e al sostegno di bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk.   Prosegue la sperimentazione avviata lo scorso anno, tenendo conto degli esiti illustrati nella relazione finale di Anci Lombardia.

Il provvedimento passa ora alla Commissione consiliare competente per il parere previsto dalla legge regionale. Seguirà l’apertura di un bando specifico.

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