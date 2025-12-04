Da venerdì 5 dicembre, saranno attive nei Comuni della provincia di Monza le misure temporanee antinquinamento primo livello. Le concentrazioni di PM10 registrate da Arpa Lombardia nella giornata di mercoledì 3 dicembre hanno infatti confermato una media superiore alla soglia di 50 µg/m³ per il secondo giorno consecutivo. La decisione è stata presa dopo aver preso in considerazione le condizioni meteorologiche per i prossimi giorni, molto favorevoli all’accumulo di inquinanti.

I divieti in vigore

Come previsto dalla delibera della Giunta di Regione Lombardia 2634/2024, in tutti i Comuni della provincia saranno vigenti il divieto di utilizzo degli impianti termici alimentati a biomassa legnosa fino a 3 stelle comprese, il divieto di spandimento dei liquami zootecnici, la riduzione di 1° C delle temperature massime nelle abitazioni e il divieto di qualsiasi tipo di combustione all’aperto.

Circolazione dei veicoli

Sarà inoltre attivo, nei Comuni con più di 30.000 abitanti e in quelli che hanno aderito su base volontaria, il divieto di circolazione dei veicoli fino a euro 1 benzina e fino a euro 4 diesel compresi, anche se dotati di FAP (filtro antiparticolato) efficace o aderenti al servizio Move-In. Nei prossimi giorni si valuterà il verificarsi delle condizioni per la eventuale disattivazione delle misure.

Gli aggiornamenti su Infoaria

Sul sito www.infoaria.regione.lombardia.it sono riportate tutte le informazioni relative alle misure temporanee per il miglioramento della qualità dell’aria. Il sito prevede anche un servizio di notifiche per essere informati tempestivamente circa l’attivazione delle misure temporanee. L’alert può essere attivato previa registrazione.