Sanità, ripristinati i servizi dopo il guasto al datacenter di Aria

Assessore Bertolaso: attivate tempestivamente misure emergenza, problema risolto

Nelle prime ore del 4 dicembre si è verificato un problema informatico al datacenter regionale gestito da ARIA che ha avuto ripercussioni su diverse strutture sanitarie, causando il blocco temporaneo di alcuni servizi.

Assessorato, Direzione Generale Welfare e ARIA hanno subito attivato l’unità di crisi e, nelle strutture coinvolte, sono stati adottati i sistemi di gestione manuale per contenere l’impatto sulle attività.

“Ringrazio il personale delle strutture sanitarie per la tempestiva attuazione delle misure di emergenza – evidenzia l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso –. ARIA ci ha assicurato che il problema è stato risolto, ma è possibile che permangano disagi e rallentamenti nelle prossime ore. Abbiamo richiesto una relazione dettagliata sull’accaduto; i tecnici ci hanno comunque confermato che si è trattato di un guasto e non di un attacco esterno”.

