Oltre 150 milioni messi in campo da Regione Lombardia negli ultimi 5 anni per promuovere la mobilità sostenibile, supportando imprese, cittadini, enti pubblici e realtà del terzo settore nella sostituzione dei veicoli inquinanti con vetture a basso impatto ambientale e favorendo l’installazione di colonnine elettriche. È il dato comunicato dall’assessore all’Ambiente e Clima Giorgio Maione nel corso dell’evento inaugurale dell’edizione 2026 di E_mob, la manifestazione che fino a mercoledì 21 ottobre riunirà a Palazzo Lombardia i diversi attori del comparto della mobilità elettrica. Focus tematico dell’evento i dieci anni di Carta Metropolitana dell’Elettromobilità, infrastrutture di ricarica, economia circolare, elettrificazione delle flotte e innovazione.

Confronto sulle sfide della mobilità sostenibile: dalle vetture green alle colonnine elettriche

L’appuntamento rappresenta uno spazio di confronto e collaborazione nella quale esperienze, competenze tecniche e politiche pubbliche vengono messe a fattor comune per contribuire a individuare soluzioni concrete per accelerare la transizione verso sistemi di mobilità a basse e zero emissioni.

Maione: risorse concrete per promuovere la mobilità green

“La mobilità elettrica – ha evidenziato l’assessore Maione – è uno dei settori che contribuiscono a realizzare il percorso di transizione ecologica, ma per accelerarne la diffusione servono concretezza, investimenti e collaborazione tra istituzioni, imprese e territori. Regione Lombardia ha investito oltre 150 milioni negli ultimi 5 anni per aiutare a cambiare auto a imprese, cittadini ed enti e per l’installazione di colonnine elettriche nel territorio regionale, ed è impegnata a sostenere lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica e le tecnologie più all’avanguardia. Questo appuntamento è un’occasione per condividere buone pratiche e costruire soluzioni efficaci, partendo dalle esigenze reali del territorio. La sfida è coniugare sostenibilità ambientale, competitività del sistema produttivo e attenzione al sociale”.

Focus tematico la Carta Metropolitana dell’Elettromobilità

Tra i momenti di approfondimento in programma nel corso della manifestazione anche i dibattiti legati ai dieci anni della Carta Metropolitana dell’Elettromobilità. L’obiettivo è, in particolare rilanciare la collaborazione tra amministrazioni, territori e operatori, valorizzando le politiche e le buone pratiche che favoriscono la diffusione della mobilità elettrica.