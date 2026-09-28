Infrastrutture: 3,1 milioni per monitoraggio rete stradale provinciale

Regione Lombardia assegna 3,1 milioni di euro a Province e Città metropolitana di Milano per sostenere, nel triennio 2026-2028, le attività di verifica e monitoraggio della rete viaria di competenza. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi.

L’obiettivo è migliorare le condizioni di sicurezza ed efficienza della rete stradale provinciale, proseguendo le attività di controllo sulle infrastrutture e mettendo gli enti nelle condizioni di programmare gli interventi più adeguati sulla base dello stato di conservazione delle opere.

Assessore Terzi: controlli fondamentali per sicurezza e programmazione

“La sicurezza delle nostre strade – sottolinea l’assessore Terzi – passa prima di tutto da controlli puntuali e da una conoscenza aggiornata dello stato delle infrastrutture. Per questo Regione Lombardia mette a disposizione 3,1 milioni di euro per consentire a Province e Città metropolitana di proseguire le verifiche su ponti, viadotti, gallerie e rete viaria. Investire sulla prevenzione è fondamentale per individuare eventuali criticità e programmare gli interventi più idonei a garantire opere più efficienti e affidabili nel tempo”.

Ponti, gallerie e itinerari dei trasporti eccezionali

Le risorse potranno finanziare attività di verifica e monitoraggio relative, in particolare, ai ponti e viadotti con luce superiore a 6 metri, alle gallerie di lunghezza superiore a 500 metri e agli itinerari stradali transitabili dai trasporti eccezionali.

Tra le attività ammissibili rientrano la pianificazione e installazione di sistemi di monitoraggio, le analisi ispettive e delle cause di degrado, le indagini specifiche sulle infrastrutture, comprese prove di carico e verifiche sui materiali, il monitoraggio di fessurazioni e spostamenti, studi idraulici, formazione del personale e servizi informatici per la gestione di manufatti e pavimentazioni stradali.

Il riparto delle risorse

Di seguito la suddivisione, provinciale, delle risorse:

– Milano: 439.580 euro;

– Bergamo: 365.490 euro;

– Brescia: 484.530 euro;

– Como: 173.290 euro;

– Cremona: 182.590 euro;

– Lecco: 189.410 euro;

– Lodi: 124.930 euro;

– Mantova: 288.610 euro;

– Monza e Brianza: 107.880 euro;

– Pavia: 345.960 euro;

– Sondrio: 167.090 euro;

– Varese: 230.640 euro.

Attività da concludere entro novembre 2028

Province e Città metropolitana definiranno il programma delle verifiche individuando opere e sovrastrutture da monitorare in base alle criticità e allo stato di conservazione. Le attività finanziate si concluderanno entro il 30 novembre 2028, con la rendicontazione finale e la relazione sugli interventi svolti previste entro il 15 dicembre dello stesso anno.