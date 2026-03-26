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Morte Beppe Savoldi, Fontana: addio al bomber bergamasco

Beppe Savoldi, a destra nella foto Ansa con la maglia del Napoli, cordoglio del presidente della Lombardia Attilio Fontana per la sua morte

Il governatore della Lombardia: 'Mister Miliardo' segnava gol a grappoli

“Per quelli della mia generazione, per gli appassionati di calcio bergamaschi, l’attaccante lombardo, oltre a essere un grandissimo bomber, uno di quelli che segnava gol a grappoli, era entrato nella storia del calcio italiano per essere stato ‘Mister Miliardo’”. Così sui profili social, il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel rivolgere le più sentite condoglianze ai familiari e ai suoi cari, ricorda Beppe Savoldi, il primo calciatore del nostro Paese a essere ceduto (dal Bologna al Napoli) alla cifra record di oltre un miliardo di lire.
“Che riposi in pace, il calcio italiano e soprattutto i tifosi dell’Atalanta lo ricorderanno sempre con affetto” conclude Fontana.

@foto evidenza Ansa

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