Fontana: Regione con Festival ‘LeAltreNote 2025’ in Valtellina

“Siamo orgogliosi di sostenere un progetto che valorizza non solo la grande musica da camera, ma anche il patrimonio immateriale e paesaggistico della nostra regione, con particolare attenzione alla Valtellina. Questo festival è un esempio concreto di come la cultura possa generare coesione sociale, attrarre turismo di qualità e offrire opportunità ai giovani talenti”. Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo, nella mattinata di lunedì 7 luglio, al Belvedere ‘Berlusconi’ di Palazzo Lombardia, alla conferenza stampa di presentazione del Festival ‘LeAltreNote 2025′ che si svolgerà in Valtellina e nord d’Italia dal 25 luglio al 20 settembre.

Al lancio della manifestazione culturale ha preso parte anche l’assessore regionale a Enti locali e Montagna, Massimo Sertori.

Festival ‘LeAltreNote 2025’ nasce in Valtellina

“La Valtellina è una terra di qualità in senso lato – ha sottolineato Sertori – e ‘LeAltreNote’ dei fratelli Parrino è un appuntamento arrivato alla 15ª edizione partendo da questa terra e allargandosi a tutta la Lombardia e nel nord Italia ed è veramente notevole quello che fanno. Musica che viene portata, per quanto riguarda la Valtellina, in angoli che non sono conosciuti. Noi siamo abituati a sentir parlare dei posti più blasonati, però la Lombardia, e la Valtellina in particolare, ha degli scorci, dei centri storici e dei territori che sono poco conosciuti, ma molto belli e che ancora una volta esaltano la qualità della vita”. “Per questo motivo – ha rimarcato l’assessore – molto bene questo contesto e questo ambito culturale e un ringraziamento va fatto ai fratelli Parrino che, con la loro passione, riescono a trasmettere suggestioni ed emozioni ai cittadini e a tutti coloro che partecipano a questi importanti concerti”.

‘LeAltreNote’ associazione musicale

‘LeAltreNote’ è un’associazione musicale che fornisce attività di produzione e formazione, offre concerti e spettacoli in Valtellina e in tutto il nord Italia (Alessandria e Valdidentro), masterclass per studenti e appassionati di vari strumenti musicali.

Attiva dal 2009, promuove la divulgazione del patrimonio cameristico con performance di livello, offerte da artisti di fama nazionale ed internazionale.

Oltre 550 i concerti creati dall’associazione che collabora con la Direzione Regionale dei Musei Nazionali del MIC, è insignita da Camera di Commercio di Sondrio del Marchio eccellenza valtellinese e, nel 2014, dalla Medaglia di Rappresentanza per meriti culturali dal Presidente della Repubblica.

Fontana: manifestazione ha saputo crescere con intelligenza

“Negli anni – ha proseguito il presidente -, la manifestazione ha saputo rinnovarsi con intelligenza, coniugando innovazione e rispetto della tradizione: nuove forme di rappresentazione artistica, apertura a pubblici eterogenei, utilizzo di spazi urbani e naturali trasformati in luoghi di incontro e condivisione”.

Il programma ha sempre riservato grande attenzione alla formazione e all’emersione di giovani musicisti, offrendo loro occasioni di crescita e visibilità in contesti di prestigio.

Arte e musica da camera, connubio speciale

L’edizione 2025 si preannuncia particolarmente significativa: il tema scelto, salvaguardia dell’ambiente e sviluppo sostenibile, rappresenta una sfida culturale e civile.

“L’arte e la musica da camera possono insegnarci l’ascolto reciproco, il rispetto e la cooperazione – ha concluso Fontana –. Sono valori fondamentali non solo sul palco, ma anche nella costruzione di una società più attenta, solidale e sostenibile”.

A questo link il programma dei concerti del festival ‘LeAltreNote 2025’.