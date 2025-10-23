Logo Regione Lombardia

lombardia notizie

online

lombardia notizie

online

Lombardia Notizie / Iniziative ed eventi

Palazzo Lombardia, mostra ‘Il simbolismo nei Tarocchi’ a ‘Spazio N3’

Il simbolismo nei Tarocchi: L’arte tra mitologia ed esoterismo' è il titolo della mostra allo 'Spazio 3' di Palazzo Lombardia fino al 12/11

Comazzi: l'arte se parla al cuore è una forma di conoscenza e di rivelazione. Aperta fino al 12 novembre, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 19.

Il simbolismo nei Tarocchi: L’arte tra mitologia ed esoterismo‘ è il titolo della mostra di pittura e scultura del maestro Alessandro Nastasio  inaugurata allo ‘Spazio 3‘ di Palazzo Lombardia dall’assessore regionale Gianluca Comazzi (Territorio e Sistemi verdi).

L’esposizione propone un percorso attraverso i ventidue Arcani maggiori dei Tarocchi, reinterpretati da Nastasio in un dialogo continuo tra mitologia, spiritualità ed esoterismo.

Il simbolismo nei Tarocchi: L’arte tra mitologia ed esoterismo' è il titolo della mostra di Alessandro Nastasio (a sinistra nella foto con l'assessore regionale Gianluca Comazzi) allo 'Spazio 3' di Palazzo Lombardia fino al 12/11Arte come forma di conoscenza

“L’arte quando riesce a parlare al cuore dell’uomo – ha sottolineato l’assessore Comazzi – non si limita a essere un fatto estetico, ma diventa una forma di conoscenza e di rivelazione. Nei lavori di Nastasio  la forma non è mai pura decorazione, ma veicolo di significati profondi, strumenti per attraversare i grandi archetipi che abitano da sempre la memoria collettiva: i miti antichi, le figure sacre, i sogni che appartengono a ogni cultura”.

A Palazzo Lombardia la mostra sui Tarocchi

Accanto ai Tarocchi sono esposte anche alcune opere dedicate ai miti classici e alle visioni oniriche dell’artista, che rivelano la profonda ricerca estetica e spirituale che da sempre caratterizza la sua produzione.

La mostra, promossa in collaborazione con Regione Lombardia, sarà aperta al pubblico fino al 12 novembre 2025, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 19.
Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Potrebbero interessarti anche

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima