Olimpiadi
Olimpiadi 2026, inaugurata nuova cabina di E-Distribuzione a Livigno

Inaugurata a Livigno (Sondrio) la nuova cabina primaria di E-Distribuzione, situata lungo la Strada Statale 301 del Foscagno.

Fontana: progetto sostenibile e lascito permanente

Inaugurata a Livigno (Sondrio) la nuova cabina primaria di E-Distribuzione, situata lungo la Strada Statale 301 del Foscagno. L’opera rappresenta un intervento strategico per la modernizzazione della rete elettrica dell’Alta Valtellina e per la sicurezza energetica del comprensorio. Tutto ciò in vista anche dei maggiori carichi previsti per i Giochi Olimpici e Paralimpici Milano–Cortina 2026.

All’evento hanno preso parte il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, l’assessore regionale a Enti locali e Montagna Massimo Sertori, il sindaco di Livigno Remo Galli, l’amministratore delegato di Fondazione Milano Cortina 2026 Andrea Varnier e, per Enel, il direttore Enel Grids and innovation Gianni Vittorio Armani e l’amministratore delegato di E-Distribuzione Vincenzo Ranieri.

Nuova cabina E-Distribuzione a Livigno

La nuova cabina elettrica E-Distribuzione di Livigno è la più alta d’Italia. Realizzata a 2.177 metri slm, è costruita sfruttando le più avanzate tecnologie e, soprattutto, all’insegna della sostenibilità. L’impianto è realizzato con una struttura ipogea che favorisce la completa integrazione nel contesto paesaggistico montano, consentendo di ridurre al minimo l’impatto ambientale. L’alta sostenibilità di questo progetto è  garantita anche dal riutilizzo di terre e rocce derivanti dalle attività di escavazione, in linea con i principi dell’economia circolare. Infatti, tale materiale (27.000 m3) è stato tutto riutilizzato per infrastrutture ad uso della comunità locale, come ad esempio il parcheggio comunale Passo Eira. 

Energia per l’Alta Valtellina

“La cabina primaria Enel di Livigno – ha commentato Attilio Fontana – garantirà un approvvigionamento energetico tanto efficiente quanto indispensabile per l’Alta Valtellina. Anche in questo caso in Lombardia registriamo un record: la cabina è unica nel suo genere ed è la più alta mai realizzata in Italia. Ulteriore motivo di orgoglio, per cui ringraziamo Enel e tutti gli attori coinvolti, è la sostenibilità di questo progetto, in linea con i principi dell’economia circolare da sempre cari a Regione Lombardia. Siamo dell’idea che gran parte del successo delle Olimpiadi sia il lascito permanente di infrastrutture innovative e strategiche come questa”.

Opera moderna e strategica

“Questa infrastruttura – ha sottolineato l’assessore Sertori – rappresenta un tassello fondamentale non solo per garantire energia sicura durante i Giochi, ma anche per lasciare alla nostra valle un’opera moderna e strategica. È un investimento che rimarrà al servizio della comunità, rafforzando lo sviluppo turistico e la competitività dell’Alta Valtellina. Un intervento che valorizza il territorio e che guarda al futuro con visione e concretezza”.

Crescita sostenibile e sicurezza del territorio

“La nuova cabina primaria di Livigno – ha aggiunto  Gianni Vittorio Armani – è un patrimonio per il territorio che va oltre i Giochi Olimpici Invernali. Un’infrastruttura che unisce innovazione e sostenibilità, abilitando la transizione energetica grazie a reti resilienti, capaci di integrare sempre più energia rinnovabile e di adattarsi ai cambiamenti climatici. È un investimento concreto su crescita sostenibile e sicurezza del territorio. È infatti  in grado di rafforzare la capacità della città di accogliere nuove opportunità economiche, culturali e turistiche”.
