“Colorare l’attesa“. È questo il principio su cui si è basato il progetto dell’ospedale di Rho (Milano), nel reparto di radiologia, in collaborazione con il liceo ‘Fontana’ di Arese (MI), in cui gli studenti hanno realizzato un murale che riproduce un’alba luminosa che si riflette nell’azzurro del mare. Un invito a guardare oltre in un luogo – una sala d’attesa – spesso associata a momenti di ansia e incertezza. Da qui l’idea della dirigente del reparto, Paola Mariani, che ha proposto al liceo di preparare dei bozzetti per disegnare la sala d’aspetto. Un segno di speranza, di fiducia e un invito a guardare oltre, alleggerendo l’attesa dei pazienti.

Il progetto che ha coinvolto il liceo ‘Fontana’ di Arese

A settembre 2025 sono stati portati i lavori di studio da cui è stato scelto il definitivo. Per gli studenti è stata un’attività che rientra nel cumulo dei crediti formativi. Per l’Asst Rhodense, invece, un modo per trasformare una parete, prima anonima, in un punto focale che invita alla riflessione e punta a trasformare un tempo ‘vuoto’ in un momento di osservazione piacevole.

I soggetti scelti dai ragazzi sono stati pensati per trasmettere calma, equilibrio e connessione con la natura, utilizzando colori luminosi. Un lavoro che non è stato solo un esercizio estetico, ma un vero e proprio percorso di ‘umanizzazione degli spazi’, in cui l’arte viene utilizzata come strumento terapeutico per migliorare il benessere psicologico di chi frequenta la struttura.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma dell’Asst finalizzato a migliorare il ‘comfort’ ambientale all’interno dei presidi ospedalieri. L’obiettivo è rendendoli non solo luoghi di cura d’eccellenza, ma spazi a misura d’uomo, capaci di accogliere i pazienti con calore e professionalità.

Asst Rhodense: fondamentale il legame tra le istituzioni scolastiche e il territorio

“L’idea – spiega la dottoressa Mariani, promotrice del progetto – era quella di rompere la freddezza tipica dell’ambiente clinico. Abbiamo voluto creare qualcosa che potesse offrire uno spunto di distrazione, un pensiero positivo o semplicemente un po’ di serenità a chi si trova a dover affrontare un esame diagnostico”.

“Siamo grati agli studenti del liceo ‘Fontana’ – ha sottolineato Marco Bosio, direttore generale dell’Asst Rhodense – per l’impegno e la sensibilità. Progetti come questo dimostrano quanto sia fondamentale il legame tra le istituzioni scolastiche e il territorio. Vedere i ragazzi mettersi in gioco per la comunità, portando colore dove c’è fragilità, è il segnale più bello che potessimo ricevere”.