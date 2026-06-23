Sostenere i giovani talenti lombardi dell’atletica leggera under 23 e, più in generale, la salute e la crescita dei cittadini. Questi sono gli obiettivi del progetto ‘Talento 2026’ di Fidal Lombardia, sostenuto dalla Regione con un contributo di 60.000 euro, per contrastare l’abbandono sportivo, problema sempre più concreto tra i giovani.

L’iniziativa ‘Crescere forti: talento, salute e prestazione sostenibile‘ è diventata un modello senza precedenti nell’atletica giovanile italiana, che guarda al talento non solo come risultato in pista, ma come patrimonio da coltivare nella sua interezza (sportiva, umana e professionale).

L’edizione 2026 presentata a Palazzo Lombardia

L’edizione 2026 è stata presentata a Palazzo Lombardia dal sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi insieme al presidente Fidal Lombardia Luca Barzaghi. All’incontro hanno partecipato anche i due vincitori di una borsa di studio del progetto ‘Talento 2025‘: l’ultima frazionista dell’Italia bronzo europeo Under 20 con la 4×400, Giulia Macchi, e l’azzurrina e campionessa italiana under 23 dei 3000 metri siepi, Francesca Mentasti, oltre a Federica Curiazzi, premiata all’interno del progetto ‘Talento 2009’ e ora azzurra della Nazionale maggiore di marcia.

Picchi: Lombardia si conferma eccellenza nazionale nell’atletica

“Grazie al progetto ‘Talento’ – spiega il sottosegretario Picchi – la nostra regione si conferma un’eccellenza nazionale nell’atletica, come emerge dal medagliere della categoria under 23. L’edizione 2026 rappresenta un investimento strategico sulla crescita dei nostri giovani atleti ed è un unicum a livello nazionale, lodato anche dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi“.

“Non è un caso – continua Picchi – che la nostra Regione abbia ottenuto più medaglie di tutte le altre regioni italiane, sommando ori, argenti e bronzi. Il nostro progetto, in collaborazione con Fidal Lombardia, non si limita infatti a sostenere il percorso sportivo con borse di studio e servizi dedicati, ma promuove una visione positiva del talento come processo, frutto dell’interazione tra atleta, tecnici e società. Per questo motivo ho voluto incrementare la dotazione finanziaria, portandola a 60.000 euro, nell’ottica di sostenere ancora più fattivamente una misura che contribuisce a formare giovani atleti”.

Fidal Lombardia e sostegno all’atletica leggera, i dettagli del progetto

Il progetto è arrivato a sostenere solo nell’ultimo quadriennio oltre 200 atleti, alcuni dei quali arrivati a ottenere risultati di primissimo livello internazionale come i campioni d’Europa giovanili 2025 Matteo Sioli, Erika Saraceni, Kelly Ann Doualla, Alexandrina Mihai, Nicolò Vidal, Elisa Valensin, Francesco Crotti e Matteo Togni.

Il bando, a cui gli atleti potranno candidarsi tramite comunicazione via mail a progettotalento@fidal-lombardia.it, rimarrà aperto dal 1° luglio al 31 agosto 2026 e stabilisce l’assegnazione di borse di studio del valore nominale di 500, 750 e 1500 euro, che saranno assegnate secondo i criteri del bando Fidal disponibile a questo link.

I beneficiari

Potranno beneficiare della dote le atlete e agli atleti di età compresa tra i 15 e i 23 anni tesserati Fidal Lombardia non appartenenti a un corpo militare, i tesserati in Lombardia negli anni 2025 e 2026 nelle categorie Cadetti, Allievi, Junior e Promesse, i convocati in Nazionale nel 2026, gli atleti arrivati sul podio di categoria ai Campionati Italiani (pista, strada, montagna) entro la data di chiusura del bando e gli atleti, tra i 15 e i 23 anni, convocati dal settore tecnico del Comitato regionale Lombardia per le gare previste dal progetto ‘Talento 2026 – Crescere forti’.

L’obiettivo è sostenere l’attività sportiva tramite servizi e contributi economici per contrastare l’abbandono precoce dello sport da parte dei ragazzi.

Numeri alla mano, gli atleti premiati nel corso della storia del progetto ‘Talento’ hanno totalizzato 316 presenze in Nazionale giovanile e 159 in Nazionale assoluta. Nell’edizione 2024 i premiati hanno conquistato tre ori, tre argenti e due bronzi in competizioni internazionali, oltre a 28 record italiani giovanili e assoluti. Nel 2025 sono stati 92 gli ex premiati convocati in azzurro, totalizzando dieci ori, quattro argenti e quattro bronzi tra Mondiali ed Europei.