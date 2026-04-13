LNews-WELFARE CULTURALE, ACCORDO TRA REGIONE LOMBARDIA E ASST VALLE OLONA. ASSESSORE CARUSO: PROGETTO PILOTA PER BENESSERE PSICOFISICO

(LNews-Milano, 13 Apr) Regione Lombardia e l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona (Varese) avviano un accordo di collaborazione volto a promuovere una sperimentazione di ‘welfare culturale’, un modello innovativo che punta a promuovere il benessere dei cittadini di tutte le età. L’iniziativa, contenuta in una delibera approvata dalla Giunta su proposta dall’assessore alla Cultura Francesca Caruso, si inserisce nel quadro delle politiche culturali regionali orientate alla tutela e alla promozione della salute, valorizzando il ruolo delle arti, del patrimonio culturale e dei luoghi della cultura quali strumenti complementari ai percorsi di cura. Nel quadro delle azioni previste, saranno realizzati dall’ASST Valle Olona tre progetti che declinano in modo operativo il modello del welfare culturale, attraverso il coinvolgimento di istituzioni scolastiche, realtà sociosanitarie e soggetti del territorio.

UN PROGETTO PILOTA PER VALUTARE IL CONTRIBUTO DELLA CULTURA AL BENESSERE PSICOFISICO – “L’accordo ha carattere sperimentale – spiega l’assessore Caruso – e puntiamo a farlo diventare un progetto pilota, che sia utile a valutare il contributo delle attività culturali al benessere psicofisico delle persone”. L’idea nasce dalla crescente evidenza scientifica e istituzionale che riconosce nella fruizione della cultura un fattore in grado di incidere positivamente sulla salute.

“I benefici a cui puntiamo sono diversi – aggiunge l’assessore – perché non si tratta solo di arricchire i percorsi terapeutici esistenti ma anche di prevenire e contrastare le fragilità sociali e la povertà culturale. In tale prospettiva, le attività artistiche vengono integrate nei servizi sanitari e sociosanitari come leve per favorire inclusione, coesione sociale e qualità della vita”.

LABORATORI D’ARTE, MUSICA E TEATRO PER STUDENTI E ANZIANI – Il primo progetto, ‘Teatro delle Emozioni’, prevede la realizzazione di un percorso di educazione emotiva e relazionale, che utilizza teatro, musica e movimento espressivo come strumenti di crescita personale e di incontro tra generazioni. L’iniziativa vedrà il coinvolgimento dell’Istituto Comprensivo E. Galvaligi di Solbiate Arno e della Fondazione Centro di Accoglienza per Anziani di Lonate Pozzolo.

Il percorso, che partirà il 20 aprile, si articolerà in laboratori espressivi, condotti da musicoterapisti e arteterapeuti con la presenza di uno psicologo supervisore. Gli studenti, insieme agli ospiti delle RSA, saranno coinvolti in attività di improvvisazione, espressione corporea, utilizzo della voce e del ritmo, nonché nella costruzione di brevi scene ispirate alle emozioni fondamentali.

L’intervento è finalizzato a sostenere i partecipanti nel riconoscimento e nell’espressione dei propri sentimenti attraverso linguaggi non verbali e creativi. Uno spettacolo conclusivo, previsto tra maggio e giugno, vedrà la partecipazione di tutte le istituzioni coinvolte. con rappresentazione di brevi scene, momenti musicali e testimonianze pubbliche.

LETTURA AD ALTA VOCE PER UN DIALOGO TRA GENERAZIONI – Il secondo progetto che verrà attivato si chiama ‘Voci che si Incontrano’. Il progetto sarà basato su attività di lettura ad alta voce e dialogo guidato, con l’obiettivo di favorire il confronto e lo scambio tra gli studenti del Liceo di Viale dei Tigli di Gallarate e gli ospiti della Residenza per anziani gestita dall’Azienda Servizi Socio Sanitari Gallarate 3 SG.

A ognuno dei ragazzi che parteciperanno verrà assegnato un anziano, attivando un percorso di dialogo e lettura ad alta voce di brani, poesie e testi autobiografici che favoriranno il dialogo tra le due generazioni. L’evento finale, a ottobre 2026, sarà costituito da una serata di letture intergenerazionali aperta alle famiglie e da una mostra fotografica che racconti il percorso.

Completerà il programma l’organizzazione di un convegno dedicato al tema della ‘prescrizione sociale’, strumento attraverso il quale gli operatori sanitari orientano i cittadini verso servizi non sanitari presenti nella comunità locale, con finalità di promozione del benessere e della prevenzione. È un modo per collegare le persone a servizi già presenti sul territorio, come attività culturali e artistiche, capaci di generare benefici sul benessere con costi contenuti.

“Questo approccio valorizza risorse esistenti – chiarisce Caruso – e può contribuire, nel tempo, anche alla sostenibilità del sistema. Studi disponibili evidenziano potenziali risparmi a lungo termine, pur legati ai diversi contesti applicativi. Il valore della cultura come fattore di salute è riconosciuto anche a livello istituzionale, nel protocollo tra Ministero della Cultura e Ministero della Salute”.

Il convegno, che sarà organizzato entro il mese di novembre 2026, vedrà il coinvolgimento della LIUC – Università Carlo Cattaneo di Castellanza e dell’Istituto La Provvidenza di Busto Arsizio.

Per la realizzazione di queste sperimentazioni, Regione Lombardia concorre all’organizzazione e al sostegno economico delle progettualità, con un contributo pari a 29.300 euro. (LNews)

mms