LNews-PALAZZO LOMBARDIA: SABATO E DOMENICA APERTURE GRATUITE DEL BELVEDERE DEL 39° PIANO

(LNews – Milano, 19 dic) Domani, sabato 20, e domenica 21 dicembre, in occasione delle festività Natalizie, nuove aperture speciali, con ingresso gratuito, del Belvedere ‘Silvio Berlusconi’ di Palazzo Lombardia. Per accedervi è necessario registrarsi sul sito internet di Regione Lombardia nella sezione ‘Eventi’.

“Un’altra bella occasione – commenta il presidente Attilio Fontana – per un’esperienza che continua a riscuotere un grande successo affermando il nostro 39° piano come luogo iconico di Milano”.

E, infatti, le prime aperture del mese di dicembre hanno fatto registrare un’affluenza record di oltre 11.000 visitatori.

In piazza Città di Lombardia, poi, con accesso gratuito, la giostra per i più piccoli e le mostre negli spazi N3 e IsolaSet (lato via Galvani) con opere, tra gli altri, di Lucio Fontana e Arnaldo Pomodoro.

Tutto ciò nella cornice della pista del ghiaccio coperta più grande della città. (LNews)

red