“Inaccettabile e pericolosa”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo aver appreso la notizia dai media, commenta la scritta in rosso ‘Spara a Giorgia’, seguita dalla stella a cinque punte e la firma BR, apparsa sui muri esterni della sede di Busto Arsizio della Lega.
Vicinanza e solidarietà a premier Giorgia Meloni per scritta inaccettabile di Busto Arsizio
“Nell’esprimere vicinanza e solidarietà al premier Giorgia Meloni – aggiunge al presidente Fontana – sono sempre più convinto che azioni scellerate come queste vadano condannate con forza, per evitare che una becera scritta su un muro si trasformi in qualcosa di molto più grave”.
@foto Ansa