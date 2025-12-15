Logo Regione Lombardia

Scritta su muri Busto Arsizio contro Meloni, Fontana: ferma condanna

La scritta a Busto Arsizio contro al premier Giorgia Meloni (foto Ansa)

Presidente Regione: un'azione inaccettabile e pericolosa

“Inaccettabile e pericolosa”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo aver appreso la notizia dai media, commenta la scritta in rosso ‘Spara a Giorgia’, seguita dalla stella a cinque punte e la firma BR, apparsa sui muri esterni della sede di Busto Arsizio della Lega.

Vicinanza e solidarietà a premier Giorgia Meloni per scritta inaccettabile di Busto Arsizio

“Nell’esprimere vicinanza e solidarietà al premier Giorgia Meloni – aggiunge al presidente Fontana – sono sempre più convinto che azioni scellerate come queste vadano condannate con forza, per evitare che una becera scritta su un muro si trasformi in qualcosa di molto più grave”.

@foto Ansa

