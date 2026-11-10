Regione Lombardia sostiene percorsi educativi e sportivi nelle scuole primarie per la conoscenza, la promozione e il rilancio del settore giovanile della palla tamburello. Il progetto pilota ‘Scuola aperta’, presentato dal sottosegretario allo Sport e Giovani Federica Picchi e promosso in collaborazione con la FIPT – Federazione Italiana Palla Tamburello, prevede un finanziamento di 25.000 euro da parte di Regione Lombardia per l’anno scolastico 2026/2027. Le attività, in orario scolastico, coinvolgono 12 istituti delle province di Bergamo, Brescia, Mantova e Milano. Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti anche l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi e il consigliere regionale Michele Schiavi.

Alla presentazione del progetto sono intervenuti anche Edoardo Facchetti (presidente FIPT), Marco Barcella (presidente comitato regionale FIPT), Claudio Predrazzini (vice presidente vicario Coni Lombardia). Presente in sala Benhur Tondini, presidente del comitato provinciale Mantova FIPT.

Picchi: sport nelle scuole in un’ottica aggregativa e identitaria

“La palla tamburello – ha detto il sottosegretario Federica Picchi – è il simbolo di come lo sport in passato portava tutti in piazza. Si tratta di uno sport molto praticato, soprattutto dai bambini, spesso in spiaggia con gli amici. Regione Lombardia ora lo ripropone alle scuole in un’ottica aggregativa, valoriale e identitaria. La riposta al progetto ‘Scuola aperta Tamburello Lombardia’ è stata importante da parte degli istituti soprattutto elementari. L’adattabilità di questo sport, unita al fatto che è economico, lo rende uno strumento facile da introdurre in tanti ambienti, come ad esempio negli oratori, o persino in quello carcerario, dove il bisogno di attività fisica rientra nei percorsi rieducativi. Ancora una volta lo sport si propone in tutte le sue sfaccettature e potenzialità”.

Beduschi: nel Mantovano tradizione sportiva radicata – “Sono particolarmente contento, da mantovano – ha aggiunto l’assessore Beduschi – che questa iniziativa coinvolga anche la nostra provincia, dove la palla tamburello rappresenta una tradizione sportiva radicata e parte della nostra identità. Credo sia importante che questa eredità non rimanga soltanto un ricordo, ma trovi nelle nuove generazioni la possibilità di continuare a vivere. Portare lo sport nelle scuole significa proprio questo: creare occasioni di incontro, favorire l’inclusione e trasmettere ai più giovani il valore dello stare insieme. Lo sport insegna a rispettare gli altri, a condividere un obiettivo e a sentirsi parte di una comunità. Sono aspetti che hanno un valore educativo e sociale fondamentale, tanto più quando si riesce a coinvolgere anche quei bambini che altrimenti rischierebbero di rimanere ai margini della pratica sportiva”.

Il progetto

Il progetto di promozione della palla tamburello negli istituti lombardi è rivolto principalmente agli alunni delle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie. Il percorso prevede attività durante l’orario scolastico, dedicate alla conoscenza della disciplina e allo sviluppo delle capacità motorie, affiancate da allenamenti pomeridiani gratuiti e facoltativi. L’obiettivo è permettere ai bambini di proseguire l’esperienza anche al di fuori della scuola e avvicinarsi alle società sportive locali.

Sono previste inoltre la formazione degli istruttori, la costituzione di nuovi gruppi under-10, il coordinamento tra scuole, famiglie, Comuni e associazioni sportive, il monitoraggio delle attività e un evento conclusivo. La proposta privilegia il gioco e la partecipazione rispetto alla selezione precoce, con particolare attenzione ai bambini meno propensi alla pratica sportiva o che presentano situazioni di fragilità.

Uno sport antico

La palla tamburello rappresenta una disciplina sportiva di tradizione italiana ed europea antica, radicata nella storia culturale e sportiva del territorio regionale lombardo, con una presenza consolidata di 30 società sportive affiliate alla FIPT, concentrate principalmente nelle province di Bergamo, Mantova e Brescia. Nella specialità classica si gioca con una palla di gomma e un tamburello, le squadre sono composte da cinque giocatori e il campo all’aperto può raggiungere gli 80 metri di lunghezza e 20 di larghezza. Per le categorie giovanili sono previsti campi e attrezzi adeguati all’età.

La variante indoor è particolarmente adatta alla scuola perché può essere praticata nelle comuni palestre, nei cortili e negli spazi polivalenti, senza richiedere interventi infrastrutturali rilevanti. L’impiego di materiali leggeri, le regole semplici e la possibilità di creare gruppi misti favoriscono una partecipazione ampia.