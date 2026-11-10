Orfani femminicidio: 2 milioni di euro per misura Con te in Lombardia

Lucchini: una rete multidisciplinare in tutte le Ats e contributi per giovani fino a 26 anni

Regione Lombardia rafforza il proprio impegno a sostegno degli orfani di femminicidio con l’approvazione da parte della Giunta, su proposta di Elena Lucchini, assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, della delibera che finanzia la nuova misura ‘Con te in Lombardia’. A disposizione 2 milioni di euro di risorse regionali per gli esercizi 2026 e 2027.

L’obiettivo è garantire su tutto il territorio lombardo una risposta sempre più omogenea, tempestiva e integrata ai bisogni di bambini, ragazzi e giovani che hanno vissuto il dramma della perdita della propria madre a causa della violenza maschile. Un sostegno che non si limita all’intervento economico, ma che intende accompagnare concretamente i percorsi di crescita, autonomia e inclusione.

La nuova misura introduce un importante potenziamento rispetto agli interventi del passato, attraverso un modello strutturato su due linee di azione complementari.

La prima prevede la costituzione e il funzionamento di un’équipe territoriale multidisciplinare presso ciascuna delle otto Ats lombarde, con il compito di garantire la presa in carico degli orfani e delle orfane e favorire il raccordo tra tutti i servizi e i professionisti coinvolti. Un presidio territoriale che permetterà di costruire risposte personalizzate, coordinate e continuative, tenendo conto della complessità dei bisogni di ciascuna persona.

La seconda linea prevede la concessione di contributi economici direttamente destinati agli orfani e alle orfane di femminicidio fino al compimento dei 26 anni. La gestione amministrativa e finanziaria dei contributi sarà affidata ad Ats Pavia, individuata quale soggetto gestore unico regionale.

“Compiamo un passo importante – spiega Lucchini – nel rafforzamento delle politiche regionali a favore degli orfani e delle orfane di femminicidio. Con questa nuova misura abbiamo voluto potenziare l’intervento precedente investendo non soltanto maggiori risorse, ma soprattutto costruendo un sistema di interventi più strutturato, capace di rispondere in maniera concreta e continuativa ai bisogni di questi ragazzi”.

“La novità fondamentale – prosegue l’assessore – è l’attivazione di équipe multidisciplinari in tutte le otto Ats lombarde, affinché nessuno sia lasciato solo e ogni percorso possa essere seguito con attenzione e competenza. Accanto al sostegno economico, vogliamo garantire una rete di accompagnamento che sappia esserci nel tempo, sostenendo la crescita, il benessere e il futuro di questi giovani. È una responsabilità delle istituzioni trasformare la vicinanza in interventi concreti e duraturi”.

Regione Lombardia conferma dunque la volontà di investire in un modello di protezione e accompagnamento che mette al centro le persone e le loro esigenze, rafforzando la collaborazione tra i servizi territoriali e garantendo continuità agli interventi. (LNotizie)

red