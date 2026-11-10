Un’occasione speciale, al Teatro alla Scala di Milano, per consegnare il Premio Rosa Camuna al conduttore televisivo Gerry Scotti.

L’attribuzione del più il più alto riconoscimento della Regione Lombardia è invece avvenuta in occasione della cerimonia che si svolge ogni anno il 29 maggio in occasione della Festa della Regione.

Rosa Camuna, a Gerry Scotti il premio ‘Visioni contemporanee’

È stato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a conferire il prestigioso premio ‘Visioni contemporanee’ per lo spettacolo a uno dei volti più amati e riconosciuti del panorama televisivo italiano “capace di coniugare – si legge nella motivazione – professionalità, autenticità e profonda empatia con il pubblico”.

“Un uomo di spettacolo che ha contribuito in modo significativo – prosegue la motivazione – alla diffusione di un intrattenimento di qualità, accessibile e anche rispettoso dei valori culturali e sociali del Paese e che spesso ha anche messo il suo successo al servizio delle istituzioni e della collettività sostenendo iniziative di rilevanza sociale e scientifica”.

Fontana: capacità di portare serenità e simpatia nelle nostre case

“Lo ringraziamo di cuore – ha sottolineato il presidente Fontana – per la sua capacità di portare serenità e simpatia nelle nostre case con le sue trasmissioni, sempre molto seguite, e per la sua costante presenza alla cerimonia di consegna del ‘Premio Lombardia è Ricerca’ che come ogni anno ci vede insieme sul palco di uno fra i teatri più conosciuti al mondo, la Scala di Milano”.