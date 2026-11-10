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Al Teatro alla Scala consegnato Premio Rosa Camuna a Gerry Scotti

In foto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana alla Scala di Milano nel corso del premio Lombardia è Ricerca: consegnata anche la Rosa Camuna a Gerry Scotti

Fontana: uomo di spettacolo che diffonde intrattenimento di qualità

Un’occasione speciale, al Teatro alla Scala di Milano, per consegnare il Premio Rosa Camuna al conduttore televisivo Gerry Scotti.

L’attribuzione del più il più alto riconoscimento della Regione Lombardia  è invece avvenuta in occasione della cerimonia che si svolge ogni anno il 29 maggio in occasione della Festa della Regione.

Rosa Camuna, a Gerry Scotti il premio ‘Visioni contemporanee’

In foto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana alla Scala di Milano nel corso del premio Lombardia è Ricerca: consegnata anche la Rosa Camuna a Gerry ScottiÈ stato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a conferire il prestigioso premio ‘Visioni contemporanee’ per lo spettacolo a uno dei volti più amati e riconosciuti del panorama televisivo italiano “capace di coniugare – si legge nella motivazione – professionalità, autenticità e profonda empatia con il pubblico”.

“Un uomo di spettacolo che ha contribuito in modo significativo – prosegue la motivazione – alla diffusione di un intrattenimento di qualità, accessibile e anche rispettoso dei valori culturali e sociali del Paese e che spesso ha anche messo il suo successo al servizio delle istituzioni e della collettività sostenendo iniziative di rilevanza sociale e scientifica”.

Fontana: capacità di portare serenità e simpatia nelle nostre case

“Lo ringraziamo di cuore – ha sottolineato il presidente Fontana – per la sua capacità di portare serenità e simpatia nelle nostre case con le sue trasmissioni, sempre molto seguite, e per la sua costante presenza alla cerimonia di consegna del ‘Premio Lombardia è Ricerca’ che come ogni anno ci vede insieme sul palco di uno fra i teatri più conosciuti al mondo, la Scala di Milano”.
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