Logo Regione Lombardia

lombardia notizie

online

lombardia notizie

online

Lombardia Notizie / Sicurezza e protezione civile

Parco delle Groane, dalla Regione nuove risorse per maggiori controlli

Una foto dall’alto del Parco delle Groane, in località Ceriano Laghetto, al centro dell'incontro fra l'assessore La Russa e i comandanti delle polizie locali

Rinnovato con 16 Comuni del Milanese il progetto ‘Parchi e stazioni sicure’

Al via le attività di controllo del progetto ‘Parchi e stazioni sicure 2025’, il rinnovato accordo di collaborazione fra Regione Lombardia, 16 Comuni dell’area del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea e la Polizia locale. Nel corso della visita a Solaro (Milano), l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, ha incontrato i Comandanti delle Polizie locali coinvolte per promuovere la sicurezza urbana e stradale nelle aree del Parco e in prossimità delle stazioni ferroviarie.

Parco delle Groane, impegno concreto di Regione Lombardia per la Polizia locale

L’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, in visita al Parco delle Groane con i Comandanti delle Polizie locali“Il progetto ‘Parchi e stazioni sicure’ – ha dichiarato La Russa – si conferma uno strumento concreto di prevenzione e presidio del territorio. Questo quinto rinnovo dell’accordo testimonia la volontà di proseguire un percorso condiviso e virtuoso che ha prodotto risultati concreti. La sicurezza passa anche attraverso la sinergia tra istituzioni e territorio. La presenza costante delle Polizie locali è un forte deterrente contro degrado e microcriminalità”.

“Con queste risorse – conclude La Russa – il contributo regionale permette ai Comuni di potenziare i controlli. Ma anche di garantire maggiore tutela ai cittadini, in particolare nei parchi e nelle aree ferroviarie, spesso più esposte a fenomeni di illegalità”.

I Comuni coinvolti nell’accordo di collaborazione

Regione Lombardia ha stanziato 45.000 euro destinati a sostenere le ore di straordinario del personale impiegato nei controlli. Nel rinnovo dell’accordo per il 2025, giunto al quinto rinnovo consecutivo, i Comuni coinvolti sono Limbiate (capofila), Arese, Barlassina, Bovisio Masciago, Bregnano, Carimate, Caronno Pertusella, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Garbagnate Milanese, Lazzate, Meda, Seveso, Solaro, Varedo e l’Ente Parco Groane.

Progetto ‘Parchi e stazioni sicure’, i risultati nel 2024

Nel 2024 il progetto ha permesso di controllare nelle aree del Parco delle Groane, Parco del Lura e Parco Pineta circa 2.000 persone, impiegando 100 operatori appartenenti alle polizie locali delle province di Milano, Monza e Brianza, Como e Varese. Nel dettaglio, tra settembre e novembre 2024, gli agenti hanno controllato 1.731 veicoli, emesso 331 verbali per violazioni del Codice della strada, ritirato 19 patenti, eseguito 47 fermi e sequestri di veicoli, 401 conducenti sono stati sottoposti a test alcolemico, di cui 11 sono risultati positivi, e 137 a drug test, con 3 alle sostanze stupefacenti.
Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Potrebbero interessarti anche

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima