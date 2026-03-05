Turismo, Regione Lombardia protagonista all’ ITB di Berlino

Regione Lombardia è presente, anche quest’anno, alla ITB, la fiera internazionale del turismo in corso a Berlino, uno degli appuntamenti più importanti a livello mondiale per il settore.

Turismo: la Lombardia alla fiera ITB di Berlino

“La presenza lombarda, all’interno dello stand di Enit, l’agenzia italiana per il turismo – ha spiegato l’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia Debora Massari – rappresenta un’opportunità strategica per consolidare il posizionamento della regione sui mercati esteri e rafforzare le relazioni con operatori, buyer e stakeholders internazionali“.

“Essere presenti a ITB Berlino – ha sottolineato – significa promuovere in modo concreto l’eccellenza e la varietà dell’offerta turistica lombarda. Dalle città d’arte ai laghi, dalle montagne alle eccellenze enogastronomiche, fino al turismo musicale e business: la Lombardia si conferma una destinazione che offre esperienze uniche, un territorio competitivo attrattivo durante tutto l’anno, dove bellezza, tradizione e saper fare si combinano in una offerta su misura per i turisti più esigenti”.

Nello stand Italia presenti 20 operatori lombardi

La partecipazione all’interno dello spazio nazionale consente di valorizzare l’immagine unitaria dell’Italia nel mondo, promuovendo al contempo le specificità territoriali lombarde attraverso incontri B2B, momenti di networking e presentazioni dedicate. Sono 20 gli operatori lombardi ospitati nello spazio, selezionati attraverso un apposito bando.

Mercato internazionale fondamentale per crescita comparto

“Il mercato internazionale – ha proseguito – è fondamentale per la crescita del nostro comparto turistico. Eventi come ITB ci permettono di intercettare nuovi flussi, rafforzare quelli consolidati e costruire partnership strategiche, in linea con la visione di sviluppo sostenibile e di qualità che Regione Lombardia porta avanti. Dobbiamo, purtroppo, anche constatare che il contesto critico attuale nell’area mediorientale sta riorientando i flussi, e di questo recente fenomeno potremo avere una lettura nei prossimi mesi”.

Innovazione, digitalizzazione e valorizzazione eccellenze locali

“La presenza a Berlino – ha concluso Massari – si inserisce quindi in una più ampia strategia di promozione integrata che punta su un mix di innovazione, digitalizzazione e valorizzazione delle eccellenze locali, con l’obiettivo di rendere la Lombardia sempre più centrale nei circuiti turistici globali”.