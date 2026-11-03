LNotizie-Foto. Pastoralismo, Beduschi: è un’attività traino per le Comunità Montane. Investiamo a favore dei giovani

Losio (Ersaf): con Lombardia costruito percorso che racconta questo mondo

(LNotizie – Bergamo, 03 nov) Regione Lombardia ha presentato a Bergamo, durante la conferenza stampa di ‘Foreste’, Festival dedicato ai polmoni verdi della terra organizzato dall’Associazione Montagna Italia, la sua giornata del pastoralismo in programma l’11 novembre, come prevede la legge approvata dal Consiglio regionale nel 2022.

“Il ruolo del pastoralismo – ha detto l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Lombardia, Alessandro Beduschi – va ben oltre l’aspetto economico, che pure rappresenta un traino fondamentale per mantenere vive le comunità rurali nelle aree collinari e montane della Lombardia. È una risorsa in termini di comunità, tradizioni, patrimonio per i prodotti agricoli del territorio, ma anche di presidio delle aree svantaggiate. Grazie anche al pastoralismo, l’agricoltura riesce a vivere in una dimensione più ampia, contribuendo notevolmente al Pil del territorio, in alcuni casi ancora di più del turismo. In quest’ottica, la Giornata del pastoralismo pone l’accento sulle specificità delle attività di alpeggio, pastorizia e transumanza nell’Anno internazionale dei pascoli e dei pastori della Fao, che ne riconosce la valenza sociale e culturale e il ruolo di patrimonio immateriale”.

“Regione Lombardia – ha proseguito l’assessore Beduschi – vuole confermare la vicinanza all’agricoltura nei territori di montagna e, nelle scorse settimane, accanto ad uno stanziamento complessivo pari a 2,8 milioni di euro alle 23 Comunità Montane del territorio per il biennio 2027-2028, ha semplificato ulteriormente le procedure amministrative nella stesura dei bandi da parte delle Comunità stesse”.

“Le Nazioni Unite – ha detto Fabio Losio, presidente di Ersaf (Ente Regionale per i servizi all’Agricoltura e alle Foreste) di Regione Lombardia – hanno proclamato quest’anno la giornata internazionale dei pascoli e dei pastori riconoscendo il contributo che l pastoralismo può dare: alla tutela della biodiversità, alla sicurezza alimentare e alla capacità dei territori di affrontare i cambiamenti climatici. È proprio questo incontro tra tradizione e futuro che vogliamo raccontare quest’anno a Bergamo nell’ambito della giornata regionale del pastoralismo in programma mercoledì 11 novembre”.

“Regione Lombardia – ha spiegato ancora il presidente Losio – ha voluto riconoscere, con la legge del 2022, l’istituzione della giornata del pastoralismo. Dal 2023, come Ersaf, insieme a Regione Lombardia, abbiamo cercato di costruire un percorso che raccontasse questo mondo da diversi punti di vista. Siamo partiti dalla storia e dal valore sociale del mestiere del pastore parlando di transumanza di razze autoctone per proseguire con i corridoi ecologici i temi della filiera della lana e poi la mostra il cammino dei pastori del fotografo Carlo Meazza”.

“Come Ersaf – ha concluso Losio – vogliamo essere al fianco di chi questo mondo vive ogni giorno: pastori, allevatori e alpeggiatori. Vogliamo lavorare con loro. Con le scuole, con le università e con il mondo della ricerca per mettere insieme esperienza ed innovazione conoscenze antiche e nuove competenze. Il pastoralismo non è soltanto un’eredità del passato. È un modo di prenderci cura del territorio oggi e soprattutto è un patrimonio di persone conoscenze e valori che dobbiamo saper accompagnare nel futuro”. (LNotizie)

gus