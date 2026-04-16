Sottoscritto, nella giornata di mercoledì 15 aprile 2026, a Pavia, l’accordo tra Regione Lombardia, Prefettura, Rfi, Trenord e cinque comuni della provincia per la promozione della sicurezza integrata nelle aree limitrofe alle stazioni ferroviarie del capoluogo e a Mortara, Tromello, Vigevano e Voghera. Il protocollo, promosso dall’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, consente di intensificare, grazie alle risorse messe in campo da Regione Lombardia, i servizi straordinari di Polizia locale per aumentare e migliorare la sicurezza vicino alle stazioni.

Duplice obiettivo: prevenire fenomeni di degrado e illegalità e aumentare la sicurezza dei cittadini

“Con questo protocollo – ha commentato l’assessore La Russa – rafforziamo in modo concreto la sicurezza urbana nei pressi delle stazioni ferroviarie della provincia di Pavia. Si tratta di luoghi fondamentali per la mobilità dei cittadini che richiedono un’attenzione costante. Grazie alla collaborazione tra le istituzioni, e al contributo economico di Regione Lombardia, mettiamo a disposizione risorse utili per intensificare i controlli. L’obiettivo è duplice: prevenire fenomeni di degrado e illegalità e aumentare la sicurezza dei cittadini”.

“Questo accordo – ha concluso La Russa –, congiuntamente a quelli che sono in via di perfezionamento con le Prefetture di Lodi, Monza Brianza e Varese, rappresenta un passo importante verso un modello di sicurezza integrata, basato sulla sinergia tra enti locali, Forze di Polizia dello Stato presenti sul territorio ed i gestori della rete ferroviaria e dei trasporti”.

Finalità e risorse dell’accordo

La finalità dell’accordo è lo svolgimento di specifici servizi nel 2026 volti al controllo del territorio. Ma anche al contrasto di atti vandalici e altri comportamenti che possono generare insicurezza nella popolazione. Le risorse sono destinate alle Polizie locali di Pavia, Vigevano, Voghera, Mortara e Tromello per il presidio delle aree esterne e limitrofe alle stazioni ferroviarie. Regione Lombardia ha previsto un contributo economico pari 46.730 euro, ripartito in base alle rispettive richieste tra i Comuni coinvolti nell’accordo.