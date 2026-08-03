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Disastro aereo in Perù, Fontana: vicinanza alle famiglie lombarde

Immagine dell'incidente aereo in Perù, vittime due famiglie lombarde. Immagine utilizzata per parole cordoglio presidente Fontana _Foto Ansa

Il presidente: l'intera Lombardia si stringe attorno a chi ha perso i propri cari

Perù, il cordoglio alle famiglie lombarde

“La tragedia avvenuta in Perù, che ha spezzato le vite di sette nostri connazionali, tra cui due famiglie lombarde residenti in provincia di Monza e Brianza, ci addolora profondamente: A nome della Regione Lombardia e mio personale esprimo il più sincero cordoglio e la più sentita vicinanza ai familiari delle vittime e alle comunità di Seregno e Monza, così duramente colpite da questa immane tragedia”. Lo dichiara il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Incidente aereo Perù, “L’intera Lombardia si stringe attorno a chi ha perso i propri cari”

“In un momento di dolore così grande – conclude Fontana – l’intera Lombardia si stringe attorno a chi ha perso i propri cari. Regione Lombardia è a disposizione, per quanto di competenza e attraverso le istituzioni preposte, per offrire ogni possibile supporto.”

In evidenza @foto Ansa

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