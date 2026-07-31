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Scomparsa don Antonio Mazzi, saluto a un educatore straordinario

Don Antonio Mazzi riceve dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana il premio Rosa Camuna a Palazzo Lombardia a Milano, il 29 maggio 2024. @foto Ansa

Il cordoglio del presidente della Regione Lombardia

“La scomparsa di don Antonio Mazzi mi addolora profondamente. Non perdiamo soltanto il fondatore di Exodus, ma un uomo straordinario che ho avuto la fortuna di conoscere, stimare e chiamare amico. Nel corso degli anni il nostro rapporto è cresciuto attraverso tanti incontri, confronti ed esperienze condivise. Ho sempre ammirato la sua capacità di guardare oltre le difficoltà, di non arrendersi mai e di restituire speranza a chi la vita aveva messo più duramente alla prova”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta la scomparsa di don Antonio Mazzi, a 96 anni.

Il cordoglio per la scomparsa di don Antonio Mazzi

“Con lui – prosegue – abbiamo portato avanti iniziative importanti, unite da un’idea semplice ma potente: nessuno deve essere lasciato solo. Don Antonio ha dedicato l’intera esistenza agli ultimi, ai giovani, alle persone più fragili, senza mai giudicare nessuno e tendendo sempre una mano. Il suo esempio, la sua forza e la sua umanità resteranno un patrimonio prezioso per tutti noi”.

Ciao don, un abbraccio a Exodus

“Ciao, don Antonio. Grazie per la tua amicizia, per i tuoi consigli e per tutto il bene che hai seminato. Alla Comunità Exodus e a tutti coloro che gli hanno voluto bene – conclude Fontana – rivolgo, a nome della Regione Lombardia e mio personale, il più sincero e affettuoso abbraccio”.

@in evidenza foto Ansa

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