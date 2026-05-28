Ciclovia Milano-Monaco, da Regione 10 milioni di euro per completare il tratto bergamasco

Il 1° giugno presentazione del progetto nella capitale bavarese

(LNotizie – Milano, 28 mag) Regione Lombardia stanzia ulteriori 10 milioni di euro per la progettazione e la realizzazione del tratto bergamasco della ciclovia Milano-Monaco. È quanto prevede l’accordo con la Provincia di Bergamo approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi, di concerto con gli assessori Franco Lucente (Trasporti e Mobilità sostenibile) e Debora Massari (Turismo, Marketing territoriale e Moda).

L’intesa definisce i reciproci impegni tra Regione e Provincia per l’attuazione dell’opera, individuando come prioritari alcuni lotti strategici del percorso: collegamenti tra tratti ciclabili esistenti, nuovi attraversamenti e passerelle, interventi di messa in sicurezza e opere di continuità del tracciato tra Alto Sebino, Val Cavallina e pianura bergamasca.

Il progetto interessa un ampio tratto del territorio provinciale, dall’Adda al Serio – collegando i due parchi – e proseguendo verso il lago d’Endine e il lago d’Iseo a Lovere, inserendosi a pieno titolo nel sistema delle ciclovie turistiche nazionali. Il cronoprogramma prevede la consegna dei lavori entro il 2027 e il completamento degli interventi entro la fine del 2029.

“Regione Lombardia – sottolinea l’assessore Terzi – conferma il proprio impegno concreto per lo sviluppo della ciclovia Milano-Monaco, un’infrastruttura strategica che, con quasi 90 chilometri sul territorio bergamasco, rappresenta una grande opportunità per la valorizzazione dei territori attraversati. Come Regione, abbiamo creduto fin dall’inizio in questo progetto, sostenendo negli anni la progettazione e la realizzazione di numerosi tratti ciclabili inseriti nel Piano regionale della mobilità ciclistica, aggiornato lo scorso aprile. Con questo accordo, condiviso con la Provincia di Bergamo, compiamo un ulteriore passo avanti per ricucire alcuni segmenti cruciali del percorso e garantire continuità, sicurezza e piena fruibilità dell’itinerario”.

“La realizzazione del tratto bergamasco della ciclovia nazionale Milano-Monaco – evidenza l’assessore Lucente – rappresenta un tassello importante sotto il profilo della mobilità sostenibile in Lombardia. Investire in infrastrutture ciclabili moderne e sicure significa offrire ai cittadini nuove modalità di spostamento integrate con il trasporto pubblico locale e ferroviario, favorendo collegamenti efficienti tra territori. Regione Lombardia continua a promuovere una visione della mobilità attenta alla valorizzazione delle comunità locali, anche attraverso progetti di respiro internazionale come la ciclovia Milano-Monaco”.

“La ciclovia Milano-Monaco – aggiunge l’assessore Massari – rappresenta una straordinaria opportunità di promozione turistica internazionale per la Lombardia e per i territori attraversati. Parliamo di un itinerario che unisce paesaggi, natura ed eccellenze enogastronomiche, intercettando un segmento in forte crescita come quello del cicloturismo. Investire in opere come questa significa rafforzare l’attrattività della nostra regione sui mercati europei e generare nuove opportunità economiche per strutture ricettive, attività commerciali e filiere locali”.

Nelle giornate del 31 maggio e 1° giugno, Regione Lombardia sarà presente a Monaco per partecipare ad una serie di attività di promozione della ciclovia, alla presenza delle autorità bavaresi tra cui il console generale d’Italia a Monaco, Fausto Panebianco.

“Tra pochi giorni – conclude l’assessore Terzi – è previsto un momento istituzionale di confronto con le autorità bavaresi. Sarà un’occasione importante per rafforzare una collaborazione internazionale attorno a una ciclovia che collega territori, culture e comunità, valorizzando al tempo stesso le eccellenze paesaggistiche e turistiche lombarde”.

Oltre alla presentazione ufficiale, il 1° giugno prenderà il via il ‘Bike Track Test 2026’, viaggio-esperienza promosso per testare e valorizzare la ciclovia Milano-Monaco. Una delegazione composta da circa venti persone percorrerà 610 chilometri attraverso Germania, Austria e Italia lungo il tracciato dell’itinerario cicloturistico internazionale.

L’iniziativa rappresenta la prosecuzione del test già svolto nel giugno 2025 sulla tratta Bolzano-Milano, che aveva consentito di verificare la percorribilità del percorso anche da parte di gruppi numerosi di ciclisti, evidenziandone punti di forza e aspetti da migliorare. (LNotizie)

gor