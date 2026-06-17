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Cremona si conferma destinazione sempre più attrattiva per il turismo

Prima visita istituzionale a Cremona (scorcio della città in foto) dell'assessore regionale al Turismo Debora Massari

Massari per la prima volta in tour istituzionale sul territorio cremonese

Giornata ricca di appuntamenti per l’assessore  al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia Debora Massari,  per la prima volta dal suo insediamento in Giunta in tour istituzionale a Cremona.

Massari ha partecipato a una serie di incontri che hanno toccato il Museo del Violino, Villa Medici del Vascello e il Cremona Circuit. Il tour ha preso il via a Cremona Fiere dove l’assessore ha dialogato con istituzioni e stakeholder, illustrando i positivi dati del turismo 2025 in Lombardia e ascoltando le richieste del territorio.

Tour istituzionale a Cremona, focus sul turismo

“Questa giornata – ha commentato – conferma quanto il territorio cremonese abbia tutte le caratteristiche per affermarsi come una destinazione sempre più attrattiva e completa. Dall’unicità del Museo del Violino e delle sue dimore storiche, fino alle nuove opportunità legate al turismo sportivo offerte dal Cremona Circuit, emerge un’offerta ampia, autentica e complementare”.

Territorio capace di attirare visitatori tutto l’anno

“La nostra sfida – ha aggiunto Massari – è continuare a promuovere uno sviluppo turistico sempre più diffuso, valorizzando i borghi, il patrimonio storico e artistico, gli itinerari del turismo lento e tutte quelle eccellenze che rendono la provincia di Cremona una destinazione capace di attrarre visitatori durante tutto l’anno”.

Al tour ha preso parte, tra gli altri, anche il consigliere regionale Marcello Ventura.

 
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