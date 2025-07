Ponte di Legno-Tonale, presentata in Regione la campagna ‘Lo sai che?’

Pontedilegno-Tonale è conosciuto dagli sciatori anche come Adamello Ski e viene riconosciuta come una delle località sciistiche più attrezzate e affascinanti tra Trentino e Lombardia. Dallo scorso anno è anche tra le 10 destinazioni bianche più amate d’Italia e al terzo posto per gli sforzi nell’essere più ‘green’, come ha certificato il ranking 2024 di Skipass Panorama Turismo. Un apprezzamento, anche nella stagione estiva, che la nuova campagna promozionale ‘Lo SAI CHE…?’, presentata oggi a Palazzo Lombardia, vuole esaltare con un accento particolare su uno dei maggiori trend turistici a livello mondiale: quello sostenibile. Il tutto con l’aiuto di una guida digitale, Tony-Tonale.

“Nel cuore delle Alpi, Pontedilegno-Tonale – dice l’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda Barbara Mazzali – è un esempio concreto di turismo sostenibile. Qui, la parola ‘green’ non è uno slogan, ma un impegno quotidiano visibile ovunque. Il comprensorio valorizza le sue risorse naturali – acqua e boschi – come motore di uno sviluppo innovativo e rispettoso dell’ambiente, coniugando le opportunità economiche dei flussi di visitatori con il rispetto della qualità della vita dei locali e del territorio”.

ENERGIE RINNOVABILI -“Pontedilegno-Tonale – continua – produce più energia rinnovabile di quanta ne consuma, grazie a centrali idroelettriche locali che trasformano l’acqua dei torrenti in energia per abitazioni, impianti e strutture turistiche. Gli utili vengono reinvestiti nel territorio. Le abitazioni di Pontedilegno, Temù e Passo Tonale utilizzano sistemi di riscaldamento a biomassa e teleriscaldamento da fonti vegetali, riducendo l’impatto ambientale e preservando la qualità dell’aria”.

INFRASTRUTTURE SOSTENIBILI E UN NUOVO CENTRO TERMALE PER DESTAGIONALIZZARE TURISMO – “Nei prossimi 5 anni – aggiunge – saranno investiti 150 milioni di euro in infrastrutture turistiche sostenibili. Tra i progetti, nuove cabinovie, l’ammodernamento di rifugi, una funicolare ecologica e l’ampliamento delle aree sciabili. Investimenti improntati alla fruizione turistica dei monti anche in estate, con i lavori finalizzati all’apertura di nuove Terme. Un lavoro straordinario di buona amministrazione locale e, al contempo, di azione di turistica esemplare”.

Con dati, curiosità e installazioni interattive, ‘Lo SAI CHE…?’, guidata dal personaggio Tony, punta a rendere consapevole ogni visitatore dell’importanza di scelte sostenibili.

Alla presentazione della campagna sono intervenuti anche Roberto Menici, vicepresidente Consorzio Pontedilegno-Tonale, Federico Faustinelli, amministratore delegato Sosvav srl, società (in house) di gestione della rete del teleriscaldamento, Elisa Flamini, Head of Sustainability, Green Media Lab.

“Con questa campagna vogliamo far sapere – evidenzia Menici – che a Pontedilegno produciamo il 218 per cento di energia prodotta in più rispetto a quella consumata, grazie alle nostri fonti rinnovabili, rispetto a quanto viene utilizzato dal territorio: un surplus virtuoso che ci ha permesso di investire, negli ultimi 15 anni, in progetti ambientali, di sostenibilità, di nuova accoglienza turistica. Bisogna farlo sapere e, per questo, abbiamo deciso di comunicarli meglio anche attraverso la nostra mascotte Tony che è un assistente digitale affidabile per chi voglia ricevere informazioni su come vivere e conoscere al meglio i nostri luoghi”.

In inverno le 4 ski area, Ponte di Legno, Passo Tonale, Ghiacciaio Presena e Temù, accolgono gli amanti dello sci e degli sport sulla neve con 46 piste, comprese tra i 1.121 e i 3.016 metri di quota, servite da 30 impianti di risalita.

In estate ospita gli appassionati di outdoor a cui offre occasioni per fare trekking, ferrate, arrampicate, percorsi bike e passeggiate adatte anche ai più piccoli.