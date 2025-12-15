Passi in avanti nel percorso che porterà alla realizzazione del nuovo ponte sul’Adda tra le province di Lecco e Bergamo. “Rete Ferroviaria Italiana ha pubblicato oggi il documento conclusivo con cui si chiude il dibattito pubblico riguardante il progetto del nuovo Ponte San Michele”, afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture e opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, specificando che “da quanto riportato viene confermato il lavoro di confronto portato avanti in questi mesi e la disponibilità a raggiungere una soluzione condivisa e migliore in termini di costi e benefici, di minor impatto ambientale, capace di assicurare una gestione delle viabilità mantenendo un approccio integrato tra ferro e gomma”.

Assessore Terzi: si apre una nuova fase

“Apprendiamo inoltre da Rfi – ha proseguito Terzi – che si avvia ora una nuova fase, che prevede, entro i primi mesi del prossimo anno, l’emanazione del bando di concorso internazionale di progettazione per lo sviluppo del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) della nuova opera, che dovrà rielaborare la soluzione del nuovo ponte in stretto affiancamento all’attuale, ottimizzata secondo le indicazioni delle osservazioni recepite. A valle dell’elaborazione del PFTE partirà poi l’iter autorizzativo, di cui è prematuro prevedere delle tempistiche”.