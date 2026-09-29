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LNotizie-Infrastrutture, Regione Lombardia stanzia 81,9 milioni per potenziare e riqualificare la rete Ferrovienord. Assessore Terzi: investiamo su sicurezza e qualità del servizio

L’aggiornamento del contratto di programma prevede 40 milioni per la manutenzione straordinaria

(LNotizie – Milano, 29 set) Regione Lombardia mette in campo 81,9 milioni di euro per potenziare e riqualificare la rete ferroviaria che attraversa i territori delle province di Milano, Monza e Brianza, Como, Brescia e Varese. È quanto prevede l’aggiornamento per il 2026 del Contratto di Programma per gli investimenti e le manutenzioni straordinarie sulla rete in concessione a Ferrovienord, approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, di concerto con l’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente.

L’obbiettivo della misura, che prevede uno stanziamento complessivo di 81.901.621 euro, è garantire la copertura finanziaria degli interventi già in corso, anche a fronte dell’incremento dei costi, finanziare opere legate alla sicurezza ferroviaria e al progetto H2iseO, rifinanziare il programma pluriennale (2026-2032) delle manutenzioni straordinarie e avviare nuovi interventi di adeguamento e miglioramento delle stazioni.

Assessore Terzi: investimenti per una rete più moderna e sicura – “Questo provvedimento – sottolinea l’assessore Terzi – conferma la volontà di Regione Lombardia di continuare a investire con decisione sulla rete in concessione a Ferrovienord, intervenendo sui nodi che incidono di più sulla qualità del servizio: manutenzione, sicurezza, tecnologia, stazioni e collegamenti strategici. L’investimento di 81,9 milioni di euro consente di dare continuità agli interventi già avviati e di accelerare opere importanti, dagli interventi per l’attivazione del collegamento verso nord tra Malpensa e la linea del Sempione ai potenziamenti nell’area di Seveso. Come Regione, vogliamo una rete sempre più moderna, efficiente e capace di rispondere alle esigenze quotidiane di chi si sposta in Lombardia”.

Assessore Lucente: garantire ogni giorno un servizio sempre più performante – “Questa misura – afferma l’assessore Lucente – è la testimonianza che Regione Lombardia ha l’obiettivo di rendere il trasporto ferroviario lombardo sempre più affidabile e vicino alle esigenze di cittadini e pendolari. Gli interventi previsti consentiranno di migliorare la regolarità della circolazione, aumentare la resilienza dell’infrastruttura e creare le condizioni per un servizio più efficiente e performante. L’obiettivo è offrire a chi sceglie il treno ogni giorno collegamenti sempre più puntuali, confortevoli e competitivi, favorendo una mobilità sostenibile e integrata su tutto il territorio regionale”.

Oltre 40 milioni per la manutenzione straordinaria – La quota più consistente dello stanziamento, pari a 40 milioni di euro, è destinata al programma di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria per il periodo 2028-2032. Altri 4 milioni sono destinati agli adeguamenti delle gallerie e alla protezione della sede ferroviaria dai dissesti idrogeologici. Sono inoltre previsti 45.000 euro nell’ambito del progetto europeo Interreg Central Europe RAISE-CE per la riqualificazione della stazione di Edolo.

Investimenti per Malpensa, Seveso e l’ammodernamento della rete – Tra gli interventi già inseriti nel Contratto di Programma vengono incrementate di 18,78 milioni di euro le risorse per il collegamento tra il Terminal 2 di Malpensa e la linea Rfi del Sempione. Ulteriori finanziamenti riguardano il potenziamento e l’ammodernamento tecnologico dell’impianto ferroviario di Seveso, l’eliminazione di tre passaggi a livello nel territorio comunale, in via Manzoni, via Montello e via Como, e i raddoppi ferroviari delle tratte Seveso-Camnago e Seveso-Meda. Risorse anche per l’ammodernamento delle sottostazioni elettriche di Saronno, Gemonio e Galliate.

Risorse per H2iseO e sicurezza ferroviaria – L’aggiornamento prevede inoltre 2,136 milioni di euro per opere complementari al progetto H2iseO. Ulteriori 511.000 euro sono destinati al completamento del sistema di controllo e gestione della circolazione ferroviaria sul ramo Iseo.

Nuovi studi sulla rete – Nel Contratto di Programma entrano anche due nuovi studi, finanziati con 100.000 euro ciascuno: uno dedicato alla velocizzazione del collegamento ferroviario Milano-Varese e uno alla valutazione degli impatti acustici e vibrazionali connessi ai principali impianti ferroviari regionali. (LNotizie)

gor

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