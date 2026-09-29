Non un sito da consultare, ma uno spazio digitale da costruire attorno alle proprie esigenze. È questa la nuova dimensione del portale di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it), completamente rinnovato e oggi arricchito dall’Area Personale, il punto di accesso attraverso il quale ogni cittadino può scegliere gli argomenti che gli interessano, salvare contenuti e servizi, organizzare le proprie raccolte e ricevere aggiornamenti sempre più mirati.

Un’evoluzione che da mercoledì 30 settembre sarà raccontata attraverso la campagna ‘È tutto qui‘, il claim scelto per presentare ai cittadini un modo nuovo, semplice e personalizzato di vivere la propria Regione.

Fontana: abbiamo reso più facile trovare ciò che serve davvero

“Abbiamo voluto ripensare il rapporto digitale tra Regione e cittadini – spiega il presidente Attilio Fontana – partendo da una domanda molto semplice: come possiamo rendere più facile trovare ciò che serve davvero? Il nuovo portale va in questa direzione: mette ordine, rende più immediata la ricerca e, con l’Area Personale, permette a ciascuno di costruire il proprio spazio, scegliendo ciò che vuole seguire e ritrovando più facilmente servizi e informazioni”.

“È un ulteriore passo nel percorso di una Regione sempre più vicina ai cittadini – conclude Fontana – anche attraverso gli strumenti digitali”.

Dal nuovo portale all’esperienza personale

Il nuovo portale della Regione Lombardia, già presentato nei mesi scorsi, è stato completamente riprogettato per rendere la navigazione più semplice, rapida e intuitiva. La nuova homepage mette in evidenza un motore di ricerca più rapido e intelligente, capace di accompagnare l’utente nella ricerca delle informazioni all’interno del Portale e dei principali siti regionali. I contenuti sono organizzati per argomenti e i servizi più utilizzati sono più facilmente raggiungibili.

Anche l’informazione istituzionale trova uno spazio dedicato con Lombardia Notizie, che porta direttamente nella homepage del portale le tre notizie più rilevanti della giornata. Il cambiamento più significativo riguarda il rapporto tra il cittadino e il portale: non è più soltanto l’utente a cercare le informazioni, ma è il portale che può organizzarsi attorno agli interessi di chi lo utilizza.

L’area personale: il tuo spazio, i tuoi interessi

L’Area Personale è lo spazio digitale dedicato ai cittadini all’interno del nuovo portale. Attraverso l’accesso con identità digitale (Spid, Cns, Cie), ciascun utente può definire le proprie preferenze e creare un ambiente personalizzato nel quale ritrovare contenuti, aggiornamenti e servizi di maggiore interesse. È possibile scegliere tra numerosi argomenti, dalla Sanità al Bollo auto, dall’Istruzione, formazione e lavoro alla Protezione civile, dall’Ambiente e territorio alla Cultura, turismo e sport, fino ad Agricoltura, imprese, infrastrutture, politiche sociali e abitative e alle informazioni istituzionali e di pubblica utilità.

L’utente può inoltre indicare il proprio ruolo e fino a due province di interesse, contribuendo a rendere ancora più mirata la selezione delle informazioni. Nell’Area Personale è possibile salvare contenuti e servizi tra i preferiti, organizzarli in raccolte personali e ritrovarli rapidamente. Si possono inoltre ricevere aggiornamenti e comunicazioni coerenti con le preferenze espresse. In questo modo il portale diventa progressivamente uno spazio diverso per ogni cittadino: ciascuno può decidere cosa seguire, cosa conservare e quali servizi avere più facilmente a disposizione.

Lombardia Informa diventa parte dell’area personale

In questo nuovo ecosistema digitale entra anche Lombardia Informa, che viene integrato nell’Area Personale. Il servizio, che conta oggi oltre 70.000 iscritti, continua a offrire notizie, aggiornamenti e approfondimenti sulle iniziative regionali, ma in un ambiente più ampio e integrato, nel quale le comunicazioni si affiancano alla possibilità di salvare contenuti e servizi e organizzare le proprie preferenze. Chi era già iscritto a Lombardia Informa dovrà effettuare una nuova registrazione per continuare a ricevere gli aggiornamenti. Nelle prossime settimane gli iscritti riceveranno comunicazioni dedicate con tutte le indicazioni necessarie per completare il passaggio.

‘È tutto qui’: dal 30 settembre la campagna

È proprio questa nuova esperienza il cuore della campagna ‘È tutto qui’, al via mercoledì 30 settembre 2026. Il messaggio è semplice: in un unico spazio il cittadino può trovare ciò che gli serve, seguire quello che gli interessa e costruire un’esperienza digitale su misura. Il claim accompagna così il percorso avviato con il nuovo portale e racconta il passaggio da una logica di semplice consultazione a una relazione digitale più personale e continuativa con Regione Lombardia.

Il nuovo portale non è quindi soltanto il luogo dove cercare un’informazione: diventa lo spazio nel quale raccogliere i propri interessi, ritrovare i servizi più utili e ricevere gli aggiornamenti che si è scelto di seguire.

L’8 novembre l’area personale esce dallo schermo

E per far conoscere ai cittadini questa nuova esperienza, domenica 8 novembre il portale esce dagli schermi di smartphone e computer per arrivare al Belvedere ‘Silvio Berlusconi’, al 39° piano di Palazzo Lombardia. Dalle 10 alle 18, il Belvedere ospiterà un grande evento dedicato al nuovo portale, con installazioni interattive, attività e altre esperienze pensate per accompagnare i visitatori alla scoperta delle nuove funzionalità. Sarà un’occasione per vedere e sperimentare concretamente come funziona l’Area Personale e scoprire come costruire il proprio spazio digitale all’interno del portale di Regione Lombardia. Perché, anche quando si parla di tecnologia, il punto di partenza e quello di arrivo restano le persone. È tutto qui.