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Auguri del presidente Fontana a monsignor Delpini per i 75 anni

Il presidente Fontana con l'arcvivescovo di Milano Mario Delpini cui fa gli auguri per i 75 anni

Il messaggio del governatore all'arcivescovo di Milano

“Desidero rivolgere a monsignor Mario Delpini i più sinceri auguri, a nome della Regione Lombardia e mio personale”. Lo dichiara il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in occasione del 75° compleanno dell’arcivescovo di Milano.

Presidente Fontana: auguri a monsignor Delpini

Il presidente Fontana con l'arcivescovo di Milano Delpini“Con il suo stile sobrio, la sua capacità di ascolto e la costante vicinanza alle persone – prosegue Fontana – è diventato un punto di riferimento non solo per la Diocesi di Milano, ma per l’intera comunità lombarda. In una società che troppo spesso conosce contrapposizioni, solitudini e divisioni, il suo magistero ci ricorda ogni giorno il valore del dialogo, del rispetto reciproco e della responsabilità verso gli altri”.

Testimonianza di fede e servizio

“La Lombardia gli è grata per la testimonianza di fede, umanità e servizio che offre con discrezione e autorevolezza. A lui – conclude  il presidente – rivolgo l’augurio di poter proseguire ancora a lungo il suo prezioso cammino al servizio delle nostre comunità”.

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